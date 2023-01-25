У поклонников пары появилась надежда, что Даша и Никита передумают расставаться

На выходных стало известно, что распалась единственная пара из "Холостяка", которая сыграла свадьбу после шоу. Даша Квиткова сообщила, что она и Никита Добрынин больше не живут вместе. Но недавно внимательные пользователи Сети заметили, что обе знаменитости постять Инстаграм-сторис из города Львов.

У многих поклонников пары появилась мысль, что, Даша и Никита отправились в совместную поезду, чтобы помириться и восстановить свои отношения. Однако, Квиткова опровергла слухи о возможном возвращении к Добрынину. Блогерша рассекретила причину того, почему после объявлении о разводе уехала вместе с Никитой на Западную Украину. Как оказалось, Квитова попросила ведущего помочь с трансфером перед дальним путешествием, и он согласился.

«Я попросила Никиту помочь нам (с сыном — ред.) доехать до Львова, чтобы Льву было комфортно в машине в автокресле, и чтобы было легче с чемоданами и коляской», — заявила Даша Квиткова.