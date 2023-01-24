Супруг ведущей занимается военными делами после 24 февраля.

Украинская ведущая Маша Ефросинина вместе с мужем-бизнесменом Тимуром Хромаевым 20 лет. Во время своего шоу "Экзамен с Машей Ефросининой" звезда призналась, что после начала полномасштабной войны их отношения оказались перекроены, а жизнь кардинально изменилась. Теледива живет на две страны, а ее супруг занимается военными делами.

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Ефросинина отметила, что с Тимуром у них все нормально, но война сказалась сильно на их отношениях.

"Я пытаюсь в Киеве проводить теперь как можно больше времени, потому что знаю, что все зависит от меня. Люди, которые прожили 20 лет вместе, мы привыкли к совершенно другой жизни вдвоем. Мы его выстроили по всем ошибкам, по всем обидам, двое детей с разницей в 10 лет, все мы выстраивали по каплях. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила," – подчеркнула Маша.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев. / Источник: instagram mashaefrosinina

Сейчас семейные дела упали на плечи Ефросининой, хотя ей это не нравится.

"Мой муж принял свои решения, он полностью живет сейчас защитой страны, своими военными делами. Я понимаю, что единственное, что я могу сказать, что решение принимаю я, но мне это не нравится. Мы тоже проходим через испытания, очень сложное, и я очень надеюсь, что мы его пройдем," - откровенно рассказала Маша.

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