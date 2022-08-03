Актер и его жена Доминик Гайзендорф объявили о расставании

Кэм Жиганде расстался с женой после 13 лет брака: подробности; фото: instagram.com/the_new_gigandet

Во вторник, 2 августа, стало известно, что известный американский актер и звезда «Сумерек» и «Бурлеска» Кэм Жиганде и его супруга Доминик Гайзендорф разводятся. Доминик подала документы на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса, чтобы их развели с 39-летним актером после 13 лет брака.

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Причиной расставания, как указала в документах жена звезды, стали непримиримые разногласия. Также она указала, что они с мужем расстались еще 1 мая, пишет E! Новости.

Также в своем заявлении Доминик добивается совместной юридической и физической опеки над их тремя детьми и просила Кэма выплачивать супружескую поддержку, а также ходатайствовала о том, чтобы суд помешал ему получать от нее финансовую поддержку.

Отметим, что Кэм и Доминик начали встречаться еще в 2006-м году, а в 2008-м поженились. У пары есть трое детей — 13-летняя дочь Эверли, 9-летний сын Реккер и 6-летння дочь Арми.

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