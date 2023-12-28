Кароль в безразмерном костюме поведала о "нашей силе"
Тина Кароль напомнила о себе в четверг вечером, выложив 4 фотографии. 38-летняя блондинка снялась в студии в безразмерном жакете и брюках.
Читай также: Победительница Холостяка показала грудь с разных сторон в откровенном платье
На кадрах народная артистка то стоит со спущенными руками и широко улыбается, то держится за лацканы с раскрытыми губами, то посылает воздушный поцелуй.
"Просто улыбка взаимно. Мы сильнее, чем сами можем представить", – говорится в подписи к фотографиям.
Источник: instagram tina_karol
Источник: instagram tina_karol
Источник: instagram tina_karol
Источник: instagram tina_karol
- "Ваша улыбка – это отдельный вид искусства".
- "Люблю, когда ты улыбаешься".
- "Вам так к лицу улыбка".
- "Лучшая".
- "Красавица", – быстро заполнился комплиментами раздел комментариев.
Читай также: Мисс Украина Вселенная покорила публику ногами в пушистом мини в Венеции
Ранее мы писали, что Ксения Мишина представила подборку пикантных фотографий в откровенном платье.