"Мечтай о великом": Лобода показала поддержанную бюстгальтерными косточками грудь
Светлана Лобода представила откровенное послание к публике. Исполнительница выложила две фотографии в пикантном наряде и украшениях.
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41-летняя уроженка Ирпеня снялась в блестящем платье с вырезом на бедре. Верхняя часть наряда – широкие бретели, одновременно служащие бюстгальтерной частью. Чашек нет, только косточки от них.
Руки Лобода украсила многочисленными кольцами и широкими браслетами.
"Отдыхай хорошо и мечтай о великом. Сон все еще остается лучшей медитацией... Сладких снов", – подписала пост на английском его виновница.
Источник: instagram lobodaofficial
Источник: instagram lobodaofficial
- "Совершенно невероятная".
- "Очень-очень красивая, стильная, красивая, женственная, очаровательная!"
- "Фантастическое платье".
- "Ого, Светлана", – отозвались в разделе комментариев пользователи.
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Ранее мы писали, что своим пикантным видео из Венеции очаровала публику Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко. Модель снялась в ночнушке на фоне старинных домов.