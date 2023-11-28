Светлана Лобода впечатлила публику платьем с оригинальной верхней частью.

Светлана Лобода представила откровенное послание к публике. Исполнительница выложила две фотографии в пикантном наряде и украшениях.

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41-летняя уроженка Ирпеня снялась в блестящем платье с вырезом на бедре. Верхняя часть наряда – широкие бретели, одновременно служащие бюстгальтерной частью. Чашек нет, только косточки от них.

Руки Лобода украсила многочисленными кольцами и широкими браслетами.

"Отдыхай хорошо и мечтай о великом. Сон все еще остается лучшей медитацией... Сладких снов", – подписала пост на английском его виновница.

Источник: instagram lobodaofficial

Источник: instagram lobodaofficial

"Совершенно невероятная".

"Очень-очень красивая, стильная, красивая, женственная, очаровательная!"

"Фантастическое платье".

"Ого, Светлана", – отозвались в разделе комментариев пользователи.

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Ранее мы писали, что своим пикантным видео из Венеции очаровала публику Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко. Модель снялась в ночнушке на фоне старинных домов.