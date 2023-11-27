Лопес, Лоуренс, Кардашьян и другие – названы самые стильные звезды ноября
В течение ноября шоу-бизнесовые модницы заботились о незабываемых появлениях на различных мероприятиях. Публика и СМИ за ними восторженно наблюдали, а представители Hello Magazine еще и назвали самых ярких модниц. Кто бросился в глаза изданию – узнавайте ниже.
Самые стильные звезды ноября 2023 – Рейчел Зеглер
Звезда "Голодных игр" посетила показ Dior "Карусель мечты" в черном полупрозрачном платье с вышивкой. Этот наряд попал в весенне-летнюю коллекцию 2024 года. Обулась в черные классические туфли и прихватила сумочку Lady D-Joy.
Переглянути цей допис в Instagram
Самые стильные звезды ноября 2023 – Дженнифер Лоуренс
Читай также: Гросу предложила оценить фото ее фигуры в облегающем красном платье на закате
Коллега Зеглер из вышеупомянутой франшизы побывала на том же мероприятии в шерстяном пальто Dior, белой хлопковой рубашке и черной шелковой юбке. Обулась в замшевые черные сапоги.
Источник: Getty Images
Самые стильные звезды ноября 2023 – Марго Робби
А вот коллега Райана Гослинга из ленты "Барби" Марго Робби блеснула на показе фильма в розовой пижаме от украинского производителя SLEEPER.
Переглянути цей допис в Instagram
Самые стильные звезды ноября 2023 – Дуа Липа
Британка побывала на Variety Power Of Women в красном атласном платье с бантом на груди.
Переглянути цей допис в Instagram
Самые стильные звезды ноября 2023 года – Меган Фокс
Бывшая избранница Косона Бейкера представила свой сборник стихов "Хорошие парни ядовиты" в кожаной миди-юбке и коричневой майке. Также на ней были черные лакированные сапоги до колена.
Переглянути цей допис в Instagram
Самые стильные звезды ноября 2023 – Хайди Клум
Читай также: Дженнифер Лопес взволновала публику фото в едва прикрывающем грудь наряде
50-летняя избранница 34-летнего гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца побывала на America's Got Talent: Fantasy League в металлизированном длинном платье.
Переглянути цей допис в Instagram
Самые стильные звезды ноября 2023 – Натали Портман
Премьера Netflix в Лос-Анджелесе состоялась с появлением Натали Портман в черном мини-платье с нижней частью в виде пачки, усеянной блестками.
Источник: Getty Images
Самые стильные звезды ноября 2023 – Билли Айлиш
Билли Айлиш выбрала для гала-концерта LACMA Art+Film 2023 Gucci. А именно – безразмерный комбинезон, отражающий уличную моду. Дополнила образ красными прядями.
Переглянути цей допис в Instagram
Самые стильные звезды ноября 2023 – Дженнифер Лопес
На гала-вечере LACMA Art+Film Gala и Джей Ло побывала. На ней сверкало прозрачное платье с кружевом и рубиновое колье, что приковывало взгляд в зоне декольте.
Переглянути цей допис в Instagram
Самые стильные звезды ноября 2023 – Ким Кардашьян
Читай также: Ким Кардашьян вышла в свет в топе и юбке из камней
Вышеупомянутое мероприятие не позволила себе пропустить и Ким Кардашьян. Она ходила там в розовом платье и оперных перчатках.
Переглянути цей допис в Instagram
Среди тех, на кого обратили особое внимание составители списка, также оказались:
- Крисси Тейген
- Эллиот Пейдж
- Пэрис Хилтон
- Люпита Нионго
- Сальма Хайек
- София Вергара
- Кайли Дженнер
- Тимоти Шаламе
- Николь Ричи
- Эд Вествик и Эми Джексон
- Арианна Дебос
- Пол Мескаль и Эндрю Скотт
- Кэтрин Дженкинс
- Синтия Эриво
- Дэвид Теннант
- Серена Уильямс
Ранее мы писали, что ТОП-8 аутфитов продемонстрировала Гвинет Пэлтроу. В гардеробе актрисы нашлось место и мини, и свитшотам, и широким штанам.