Марго Робби, Дуа Липа, Меган Фокс также попали в перечь главных модниц.

Дженнифер Лоуренс, Натали Портман и Меган Фокс покоряют своей манерой одеваться Getty Images

В течение ноября шоу-бизнесовые модницы заботились о незабываемых появлениях на различных мероприятиях. Публика и СМИ за ними восторженно наблюдали, а представители Hello Magazine еще и назвали самых ярких модниц. Кто бросился в глаза изданию – узнавайте ниже.

Самые стильные звезды ноября 2023 – Рейчел Зеглер

Звезда "Голодных игр" посетила показ Dior "Карусель мечты" в черном полупрозрачном платье с вышивкой. Этот наряд попал в весенне-летнюю коллекцию 2024 года. Обулась в черные классические туфли и прихватила сумочку Lady D-Joy.

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Допис, поширений Dior Official (@dior)

Самые стильные звезды ноября 2023 – Дженнифер Лоуренс

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Коллега Зеглер из вышеупомянутой франшизы побывала на том же мероприятии в шерстяном пальто Dior, белой хлопковой рубашке и черной шелковой юбке. Обулась в замшевые черные сапоги.

Источник: Getty Images

Самые стильные звезды ноября 2023 – Марго Робби

А вот коллега Райана Гослинга из ленты "Барби" Марго Робби блеснула на показе фильма в розовой пижаме от украинского производителя SLEEPER.

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Допис, поширений SLEEPER (@daily_sleeper)

Самые стильные звезды ноября 2023 – Дуа Липа

Британка побывала на Variety Power Of Women в красном атласном платье с бантом на груди.

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Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

Самые стильные звезды ноября 2023 года – Меган Фокс

Бывшая избранница Косона Бейкера представила свой сборник стихов "Хорошие парни ядовиты" в кожаной миди-юбке и коричневой майке. Также на ней были черные лакированные сапоги до колена.

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Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

Самые стильные звезды ноября 2023 – Хайди Клум

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50-летняя избранница 34-летнего гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца побывала на America's Got Talent: Fantasy League в металлизированном длинном платье.

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Допис, поширений Heidi Klum Fanpage (@heidiklumly)

Самые стильные звезды ноября 2023 – Натали Портман

Премьера Netflix в Лос-Анджелесе состоялась с появлением Натали Портман в черном мини-платье с нижней частью в виде пачки, усеянной блестками.

Источник: Getty Images

Самые стильные звезды ноября 2023 – Билли Айлиш

Билли Айлиш выбрала для гала-концерта LACMA Art+Film 2023 Gucci. А именно – безразмерный комбинезон, отражающий уличную моду. Дополнила образ красными прядями.

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Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Самые стильные звезды ноября 2023 – Дженнифер Лопес

На гала-вечере LACMA Art+Film Gala и Джей Ло побывала. На ней сверкало прозрачное платье с кружевом и рубиновое колье, что приковывало взгляд в зоне декольте.

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Самые стильные звезды ноября 2023 – Ким Кардашьян

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Вышеупомянутое мероприятие не позволила себе пропустить и Ким Кардашьян. Она ходила там в розовом платье и оперных перчатках.

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Допис, поширений Kim Kardashian (@kimkardashian)

Среди тех, на кого обратили особое внимание составители списка, также оказались:

Крисси Тейген

Эллиот Пейдж

Пэрис Хилтон

Люпита Нионго

Сальма Хайек

София Вергара

Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе

Николь Ричи

Эд Вествик и Эми Джексон

Арианна Дебос

Пол Мескаль и Эндрю Скотт

Кэтрин Дженкинс

Синтия Эриво

Дэвид Теннант

Серена Уильямс

Ранее мы писали, что ТОП-8 аутфитов продемонстрировала Гвинет Пэлтроу. В гардеробе актрисы нашлось место и мини, и свитшотам, и широким штанам.