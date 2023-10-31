"Куда мужики смотрят": Никитюк впечатлила публику образами с декольте и разрезом
Леся Никитюк взволновала подписчиков появлением в четырех разноплановых образах. Экс-звезда "Орла и решки" поделилась в инстаграме видео, в котором зафиксированы ее переодевания.
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Сначала блондинка позировала в пестром корсете и длинной юбке со сплошным разрезом. Потом показалась в топе и джинсах. Следом за этим – снялась в мини-юбке, а напоследок показала теплый аутфит.
Источник: instagram lesia_nikituk
Источник: instagram lesia_nikituk
Источник: instagram lesia_nikituk
Источник: instagram lesia_nikituk
Источник: instagram lesia_nikituk
Источник: instagram lesia_nikituk
Источник: instagram lesia_nikituk
Источник: instagram lesia_nikituk
Источник: instagram lesia_nikituk
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Пользователи поделились своим восторгом от увиденного в комментариях. На некоторые отзывы Леся ответила:
Источник: instagram lesia_nikituk
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Напомним, что частичное обнажение Анны Тринчер не пришлось по душе ряду инстаграмщиков.