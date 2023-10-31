Леся Никитюк показала пять аутфитов и пообщалась с поклонниками.

Леся Никитюк взволновала подписчиков появлением в четырех разноплановых образах. Экс-звезда "Орла и решки" поделилась в инстаграме видео, в котором зафиксированы ее переодевания.

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Сначала блондинка позировала в пестром корсете и длинной юбке со сплошным разрезом. Потом показалась в топе и джинсах. Следом за этим – снялась в мини-юбке, а напоследок показала теплый аутфит.

Источник: instagram lesia_nikituk

Источник: instagram lesia_nikituk

Источник: instagram lesia_nikituk

Источник: instagram lesia_nikituk

Источник: instagram lesia_nikituk

Источник: instagram lesia_nikituk

Источник: instagram lesia_nikituk

Источник: instagram lesia_nikituk

Источник: instagram lesia_nikituk

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Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Пользователи поделились своим восторгом от увиденного в комментариях. На некоторые отзывы Леся ответила:

Источник: instagram lesia_nikituk

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Напомним, что частичное обнажение Анны Тринчер не пришлось по душе ряду инстаграмщиков.