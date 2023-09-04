adidas Originals та український sustainable бренд KSENIASCHNAIDER представляють першу спільну колекцію.

Результатом співпраці двох брендів стала лінійка одягу, що втілює унікальне дизайн-мислення бренду KSENIASCHNAIDER «Дизайн без дизайну» у новому погляді на класичні силуети adidas.

До колекції увійшли вироби з деніму — фірмові моделі джинсів та курток, доповнені оригінальними деталями, а також оновлена класика adidas — спортивний костюм adiColor та корсет, виконані у техніці patchwork. Лінійку доповнили аксесуари з екошкіри, втіленні у несподіваних силуетах та деталях, як наприклад, флуоресцентно-жовті шпильки футбольних бутс.

KSENIASCHNAIDER та Adidas Originals пресслужба

Крім одягу, асортимент включає в себе яскраві оновлення культових кросівок Forum Mid і Superstar. Окремої уваги заслуговує модель Superstar з українським написом «Суперзірка» замість класичної назви моделі англійською мовою на зовнішній стороні кросівка.

KSENIASCHNAIDER та Adidas Originals пресслужба

Героїнею кампанії в Україні стала Дарія Білодід – чемпіонка світу та Європи з дзюдо.

KSENIASCHNAIDER та Adidas Originals пресслужба

Створена для покоління, що завжди завлишаються вірним собі, колекція adidas Originals x KSENIASCHNAIDER вже доступна на adidas.ua та у вибраних магазинах бренду.

KSENIASCHNAIDER та Adidas Originals пресслужба

Про KSENIASCHNAIDER

KSENAISCHNAIDER — незалежний sustainable бренд, заснований Ксенією та Антоном Шнайдерами у Києві у 2011 році. Головними особливостями бренду є sustainable, перероблений денім, patchwork та концептуальний дизайн. У кожній новій колекції бренд кидає виклик усталеним нормам, щоб сміливо проектувати нове бачення майбутнього.

Світове визнання бренд отримав у 2016 році завдяки demi-denims — унікальному силуету джинсів, що поєднує форму кюлотів та скінні. У джинсах бренду виходили світові зірки, такі як Белла Хадід, Селін Діон, Дуа Ліпа та інші, а у 2017 році платформа LYST назвала demi-denims одним з найбільших світових трендів. Наразі модель demi-denims, а також asymmetrical jeans є найпопулярнішими моделями з denim лінійки бренду.

Про adidas Originals

Натхненний багаторічною спадщиною adidas — одного з провідних світових спортивних брендів — adidas Originals був заснований у 2001 році. Переосмислюючи архіви adidas, adidas Originals продовжує розвивати спадщину бренду втілюючи інноваційні технології у поєднанні з креативністю і мужністю, що живуть на кортах і спортивних аренах, через призму сучасної молодіжної культури. Бренд, що отримав культовий логотип Trifoil (який вперше був використаний 1972 році) знаходить підтримку у всіх тих, хто формує та розвиває культуру творчості, adidas Originals продовжує залишатись провідним спортивним брендом у вуличній моді.

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