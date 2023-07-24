Американская певица выступила в головном уборе от дизайнера Руслана Багинского

Бейонсе вышла на концерт в Чикаго в шляпе от украинского бренда instagram.com/beyonce

Всемирно известная американская исполнительница Бейонсе продемонстрировала образ, в котором выступила в Чикаго, штат Иллинойс, в рамках концертного тура Renaissance.41-летняя артистка обнародовала в Инстаграм подборку фото и видео, где она позировала на сцене в костюме серого цвета от французского бренда Marine Serre.

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На нескольких кадрах Бейонсе засветила шляпе с зеркальным эффектом, которую создал известный украинский дизайнер Руслан Багинский. "Чтобы разработать серебряную шляпу-канотье для Бейонсе, было проведено множество тестов в поисках идеального материала, техники и формы. После того, как первый прототип был разработан, мы приступили к созданию набора. Каждый канотье аккуратно вырезается лазером, а затем вручную покрывается специальной металлической отделкой", — говорится на странице бренда в Инстаграм.

Отметим, что головные уборы от Багинского также выбирают Мадонна, Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Роузи Гантингтон-Уайтли, Тейлор Свифт и Пэрис Хилтон.

Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе в шляпе от Руслана Багинского Фото: instagram.com/beyonce

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