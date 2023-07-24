Как певица выглядела в детстве

Надя Дорофеева запостила школьные фото, чтобы показать, как с годами менялся ее стиль instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая недавно во второй раз вышла замуж, пошутила над собственным стилем. Артистка призналась фанам, что решила сделать коллажи из старых и современных фото, чтобы узнать, как изменилась ее манера одеваться.

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Певица продемонстрировала в Инстаграм свои школьные луки в белой блузке и черной юбке, розовом костюме, кожаной куртке и ярко-красных штанах и в красном обруче в волосах. В описанию к архивных кадрам Дорофеева с юмором отметила, что ее образы в 33-летнем возрасте практически не отличаются от тех, что у нее были в детстве.

«Правильно говорят, что фундамент образования, привычек, вкусов — закладывается в детстве. Смотрю на то, как изменился мой стиль и ржу, потому что никак», — написала Надя Дорофеева.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

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