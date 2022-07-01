Идеальный купальник, который скрывает недостатки фигуры: показывает Риз Уизерспун
Лучший вариант для женственных форм
Читайте также: Как у звезд: 5 самых модных купальников этого летаВыбор купальника для взрослой женщины — задача не из легких. Каждая сталкивалась с ситуацией, когда подходит лиф, но не совсем удачно сидят бикини, или же наоборот. Знакомо, правда? В таком случае нужно искать вариант, который лучшим образом подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки. Советуем взять пример с популярной американской актрисы Риз Уизерспун.
46-летняя звезда нашла прекрасную модель, которую создала сама. Как известно, с 2015 года Риз является основательницей бренда Draper James. Так, на своей странице в instagram актриса поделилась снимком, на котором предстала в слитном купальнике лазурного цвета. Особенность такого купальника в том, что клетчатый принт отвлекает от лишних килограммов, но при этом чашки лифа надежно фиксируют грудь, подчеркивая красивое декольте.
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