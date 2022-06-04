Вещи, которые легко можно найти у себя в гардеробе

Читайте также: Как выглядят самые модные джинсы-трубы: показывает Марион Котийяр

Выходной — время, когда хочется расслабиться, отдохнуть и особо не наряжаться, правда ведь? Поэтому лук выходного дня должен сочетать в себе максимальный комфорт и стиль одновременно. Стоит отметить, что в этом вопросе лучше всех разбирается супермодель Кендалл Дженнер — именно она знает, как сделать образ практичным, но при этом очень модным. И вовсе необязательно тратить для этого запредельные суммы. Вполне вероятно, многие вещи уже есть в вашем гардеробе.

Кендалл Дженнер Backgrid

Так, Кендалл выбрала три базовые вещи: прямые джинсы, короткий белый топ и яркую байкерскую куртку(можно заменить на черную). Завершением образа могут стать лоферы, как у звезды, или же кроссовки на массивной подошве — такой вариант идеально подойдет для того, если вам предстоит весь день мотаться по делам.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: