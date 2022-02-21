Как носить два ярких свитера одновременно: модный пример от Кендалл Дженнер
Модный трюк от супермодели, который стоит взять на заметку
Читайте также: Самые модные брюки весны 2022: показывает Эмили РатаковскиМодных свитеров никогда не бывает слишком много. К тому же, сочетать два свитера в одном образе — большой тренд предстоящей весны. Только как это сделать, чтобы выглядеть стильно, но при этом не перенасытить лук? Вдохновляющий пример нам продемонстрировала Кендалл Дженнер.
Супермодель надела яркий желтый свитер, а на плечи накинула еще один — оранжевый. Этот нереальный тандем знаменитость дополнила прямыми джинсами классического синего цвета и ботильонами шоколадного цвета. Лучшее стилистическое решение для того, чтобы разбавить серые будни.
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