Модный трюк от супермодели, который стоит взять на заметку

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Модных свитеров никогда не бывает слишком много. К тому же, сочетать два свитера в одном образе — большой тренд предстоящей весны. Только как это сделать, чтобы выглядеть стильно, но при этом не перенасытить лук? Вдохновляющий пример нам продемонстрировала Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер Backgrid

Супермодель надела яркий желтый свитер, а на плечи накинула еще один — оранжевый. Этот нереальный тандем знаменитость дополнила прямыми джинсами классического синего цвета и ботильонами шоколадного цвета. Лучшее стилистическое решение для того, чтобы разбавить серые будни.

Кендалл Дженнер Backgrid

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