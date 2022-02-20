День рождения Рианны: ТОП-10 самых экстравагантных образов звезды R'n'B
Сегодня Рианне исполняется 34 года
Читайте также: Какой купальник будут носить все звезды этим летом: показывает Жизель ОливейраСегодня, 20 февраля, знаменитая американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна отмечает 34-й день рождения. Стиль Рианны — отдельный вид искусства. Певица просто обожает эпатировать зрителей своими невероятными нарядами. Необычность кроя, яркие цвета и смелые их сочетания, новые дизайнерские решения — все это всегда в центре внимания.
Она без стеснения носит прозрачное, короткое, гигантское и самое простое и первая улавливает тренды. Многие модницы учатся у нее, а стилисты копируют. В честь праздника звезды мы предлагаем посмотреть ее самые модные, провокационные и смешные выходы в нашей подборке.
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