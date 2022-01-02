Супермодель встретила Новый год в роскошном образе

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По восточному гороскопу 2022 — год Черного или Голубого Водяного Тигра, астрологи назвали главными цветами наступившего года лавандовый и королевский синий. Но супермодель Ирина Шейк устанавливает свои модные правила.

35-летняя звезда решила встретить Новый год в невероятном струящемся платье-комбинации с тигровым принтом. Праздничными снимками Ирина поделилась в своем Instagram. В этом наряде супермодель изображает то дерзкий «кошачий» взгляд, то озаряется широкой улыбкой, как и подобает главному талисману года.

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