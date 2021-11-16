Без ущерба стилю и теплу

Погода диктует свои правила, и может быть очень ветреной и обманчивой, даже когда светит осеннее солнце. Поэтому если уж вы решили отказаться от шарфа, советуем хорошо подумать, чем его заменить — чтобы не мерзнуть и дополнить образ. Предлагаем три стильных варианта.

​Завяжите свитер поверх пальто

​Завяжите свитер поверх пальто Pinterest

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Носите свитеры с очень высоким горлом

Модницы в этом сезоне активно используют модный лайфхак, заменяя шарф в образе свитером. Нужно всего лишь повязать поверх пальто или пуховика свитер, завязав в узел его рукава — и образ сразу начинает играть новыми красками. К тому же, это хорошее решение еще и потому, что свитер можно смело надеть на себя, если на улице вдруг станет холоднее. Подбирайте свитеры ярких оттенков или в тон верхней одежде, тогда образ будет выглядеть завершенным и очень стильным.

Носите свитеры с очень высоким горлом Pinterest

Высокое горло свитера также отлично заменит вам шарф. Просто наденьте любимый вязаный свитер, а поверх стильное пальто или куртку — и получится повседневный образ, который подойдет на все случаи жизни. Свитер с очень высоким горлом будет хорошим решением еще и потому, что дарит ощущение уюта, которое не пропадает, когда вы снимаете верхнюю одежду. За это мы их так любим.

Наденьте манишку

Наденьте манишку Pinterest

Манишка является не самым популярной одеждой, а очень зря. Это предмет гардероба, который напоминает съемное горло свитера или его часть, которая согревает еще и грудь. Надеть ее можно поверх чего угодно: боди с вырезом, блузки или лонгслива. И она отлично спасет от холода и ветра, при этом не делая образ слишком объемным и многослойным.

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