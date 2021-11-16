Погода диктует свои правила, и может быть очень ветреной и обманчивой, даже когда светит осеннее солнце. Поэтому если уж вы решили отказаться от шарфа, советуем хорошо подумать, чем его заменить — чтобы не мерзнуть и дополнить образ. Предлагаем три стильных варианта. 

​Завяжите свитер поверх пальто

​Завяжите свитер поверх пальто
​Завяжите свитер поверх пальто
Pinterest

Читайте также: 4 модных примера, как носить костюм в стиле 2000-х

Модницы в этом сезоне активно используют модный лайфхак, заменяя шарф в образе свитером. Нужно всего лишь повязать поверх пальто или пуховика свитер, завязав в узел его рукава — и образ сразу начинает играть новыми красками. К тому же, это хорошее решение еще и потому, что свитер можно смело надеть на себя, если на улице вдруг станет холоднее. Подбирайте свитеры ярких оттенков или в тон верхней одежде, тогда образ будет выглядеть завершенным и очень стильным. 

Носите свитеры с очень высоким горлом

Носите свитеры с очень высоким горлом
Носите свитеры с очень высоким горлом
Pinterest

Высокое горло свитера также отлично заменит вам шарф. Просто наденьте любимый вязаный свитер, а поверх стильное пальто или куртку — и получится повседневный образ, который подойдет на все случаи жизни. Свитер с очень высоким горлом будет хорошим решением еще и потому, что дарит ощущение уюта, которое не пропадает, когда вы снимаете верхнюю одежду. За это мы их так любим. 

Наденьте манишку

Наденьте манишку
Наденьте манишку
Pinterest

Манишка является не самым популярной одеждой, а очень зря. Это предмет гардероба, который напоминает съемное горло свитера или его часть, которая согревает еще и грудь. Надеть ее можно поверх чего угодно: боди с вырезом, блузки или лонгслива. И она отлично спасет от холода и ветра, при этом не делая образ слишком объемным и многослойным. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona: