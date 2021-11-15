Одежда и аксессуары из этого списка не украсят образ женщины, сколько бы лет ей ни было

1. Свитер с широким воротом

Читайте также: Антитренды обуви осени 2021: модели, которые точно не стоит покупать

Свисающий воротник не практичен и никогда не выглядел эстетично. Создать современный и стильный образ в таком свитере не удастся. Еще хуже, если кофта тонкая и не держит форму — весь образ точно будет выглядеть неряшливым. Что делать? Меняем странную модель на плотный вязаный свитер с облегающим шею воротом — в таком можно отправиться куда угодно и выглядеть уместно в любой ситуации.

Свитер с широким воротом Pinterest

2. Камуфляжные брюки

Подобные армейские модели не идут никому — это факт. Вместо стильного маскулинного образа получается странное и нелепое сочетание, не уместное на улицах современного мегаполиса. Отличной заменой камуфляжу станут брюки карго цвета хаки или любая актуальная вещь в стиле милитари.

Камуфляжные брюки Pinterest

3. Облегающая кожаная рубашка

Короткая облегающая модель, как на фото, сделает образ устаревшим и даже может прибавить возраст. Вместо нее выбираем удлиненную кожаную рубашку свободного силуэта, талию можно подчеркнуть поясом или ярким ремнем в цвет низа.

Облегающая кожаная рубашка Pinterest

4. Юбка с горизонтальным декором

Читайте также: Это больше не наденешь: 5 вещей, которые уже не в моде

Юбка с горизонтальным декором посередине гарантированно добавит лишние килограммы, а полукруглая асимметрия укоротит ноги и не сделает комплимента ни одной фигуре. Женщине любого возраста подойдет плиссированная модель с вертикальным принтом без лишних деталей — с ней легко составить женственные и уместные для каждого случая образы.

Юбка с горизонтальным декором Pinterest

5. Огромный шарф-плед

Любая вещь, которая не гармонирует с пропорциями нашей фигуры, создает несуразный образ. В этот список входит и огромный шарф-плед, в котором теряется шея и подбородок. Как правило, с таким аксессуаром очень сложно даже повернуть голову, что не прибавляет баллов к комфорту и стилю.

Огромный шарф-плед Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona: