Очередной безупречный образ модели

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Роузи Хантингтон-Уайтли — обладательница безупречного вкуса. Она удачно совмещает профессию модели и инфлюенсера, вдохновляя своими образами миллионы подписчиков. Сейчас 34-летняя возлюбленная Джейсона Стэтхема находится в положении. Это совершенно не мешает ей одеваться так же стильно, как и до беременности.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Для осенней прогулки по Нью-Йорку Роузи выбрала нежный бежевый тотал-лук. Модель надела трикотажное платье макси и кардиган той же длины. Комплект она дополнила бежевыми ботильонами и лаконичным клатчем. Получилось просто и очень стильно.

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