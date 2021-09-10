Жизель Оливейра в маленьком клетчатом платье

Читайте также: Один гардероб на двоих: модный пример Меган Фокс и ее бойфренда

Жизель Оливейра Instagam

Жизель Оливейра поделилась в инстагаме идеей очередного образа. В этот раз модель сделала ставку на мини-платье и не прогадала, ведь клетчатый принт числится в списке главных трендов этой осени. Юбки, платья, брюки — выбирайте любую вещь, чтобы быть в тренде.

28-летняя бразильская модель надела короткое платье в клетку из коллекции молодого бренда With Jéan. Образ она дополнила прозрачными босоножками, миниатюрной сумкой карамельного оттенка и лаконичным ожерельем из бусин. Высокий хвост и макияж в бронзовых оттенках отлично дополнили аутфит.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: