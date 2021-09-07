Новый образ Ирины

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Босоножки и сандалии уже заняли свое почетное место на дальней полке шкафа до следующего лета. Пришло время сапог, ботинок и лоферов. Как раз о последних и пойдет речь. Лоферы стали самой модной обувью сезона благодаря инфлюенсерам. И этот тренд точно не стоит игнорировать.

Но с чем их носить? Идеальный пример нам продемонстрировала Ирина Шейк, которая выбрала лаковые лоферы, надев их с высокими белыми носками, классической рубашкой, шортами и плащом. Отметим, что такой образ является большим трендом для ранней осени.

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