Модный пример от Кендалл

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Кендалл Дженнер никогда не боится экспериментировать со стилем. Для недавнего выхода модель выбрала весьма эффектное комбо, на которое решится не каждая девушка. Абсолютно прозрачный корсет из черной сетки она дополнила юбкой-миди из черного шелка. Ещё одна своеобразная деталь — черные вьетнамки на шпильке, которые были в списке главных трендов этого лета.

Кендалл Дженнер Getty

И самым лучшим образом завершила образ небольшая сумочка с крупной цепью с хищным зебровым принтом. Смело? Очень! Но в то же время — стильно!

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