Сегодня известной американской поп-диве Бейонсе исполняется 40 лет.

Сегодня, 4 сентября, известной американской певице Бейонсе исполняется 40 лет. Период Destiny’s Child далеко позади и сейчас Бейонсе сольная исполнительница. Перемены в профессиональной сфере привели и к перевороту мировоззрения в области моды и стиля.

Ivona предлагает проследить нелегкий путь Бейонсе на звездный Олимп с точки зрения модной эволюции.

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Бейонсе является счастливой обладательницей фигуры типа песочные часы. В начале своего творческого пути девушка мало обращала внимания на свои пропорции, поэтому многие наряды выставляли ее фигуру в неприглядном свете. Однако в последнее время Бейонсе радует нас продуманными луками и удачными экспериментами с прической и макияжем.

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