Звезда заявила, что два года «не трогала» свое лицо

Популярная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская по случаю своего 58-летия дала откровенное интервью для рубрики «ЖВЛ представляет» утреннего шоу «Сніданок з 1+1». Во время общения с журналистами звезда сериалов «Роксолана» и «Крепостная» рассказала о секретах своей красоты и прокомментировала слухи о многочисленных пластиках.

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Ольга отметила, что неоднократно читала в Сети неправдивую информацию о том, что она обращалась к пластическим хирургам, чтобы выглядеть помоложе. По словам знаменитости, во время войны она и вовсе отказалась от многих косметических процедур и раскритиковала популярные инъекционные кожные наполнители — филлеры.

«Я такое читаю, что на голову не налезает просто: что я сделала уже несколько раз блефаропластику. Я стараюсь сегодня не трогать свое лицо. Филлеры разрушают харизму. Уже два года, мне кажется, я не касалась своего лица. Мои глаза такие, каике они есть, мои веки также», — сказала актриса.

Сумская добавила, что секрет ее молодости заключается в регулярном уходе за кожей.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская сделала новое заявление о конфликте с сестрой Натальей.