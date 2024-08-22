Победительница шоу похвасталась подтянутой фигурой у бассейна

Лозовицкая из «Холостяка-12» снялась в бикини у бассейна и засветила тату instagram.com/kateryna_lozovytska

Украинская фотомодель и предпринимательница Екатерина Лозовицкая показала подписчикам, как проводит последние дни лета. На своей странице в инстаграм победительница 12-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» запостила фото с отдыха у бассейна.

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На свежих снимках девушка соблазнительно позировала на лежаке. Она была одета в стильное бикини лавандового оттенка з розами на одной бретельке. Пляжный образ Лозовицкая дополнила солнцезащитными очками и черной сумкой с ее именем на английском языке.

На снимках также можно увидеть татуировки модели на ключице слева, на правой руке и на интимном месте.

«Потому что все еще лето», — подписала новые кадры в купальнике Екатерина.

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Допис, поширений Kateryna Lozovytska (@kateryna_lozovytska)

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