Лозовицкая из «Холостяка-12» снялась в бикини у бассейна и засветила тату
Победительница шоу похвасталась подтянутой фигурой у бассейна
Украинская фотомодель и предпринимательница Екатерина Лозовицкая показала подписчикам, как проводит последние дни лета. На своей странице в инстаграм победительница 12-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» запостила фото с отдыха у бассейна.
Читай также: Лидия Таран впервые за долгое время вернулась в Украину: как сейчас выглядит ведущаяНа свежих снимках девушка соблазнительно позировала на лежаке. Она была одета в стильное бикини лавандового оттенка з розами на одной бретельке. Пляжный образ Лозовицкая дополнила солнцезащитными очками и черной сумкой с ее именем на английском языке.
На снимках также можно увидеть татуировки модели на ключице слева, на правой руке и на интимном месте.
«Потому что все еще лето», — подписала новые кадры в купальнике Екатерина.
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