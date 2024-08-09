Актриса снялась во время отдыха

Известная украинская актриса Антонина Хижняк показала, как релаксирует в перерыве между съемками. 34-летняя звезда сериалов «Поймать Кайдаша», «Связь», «След», «Я — Надежда» и «Первые дни» рассекретила свой любимый вид отдыха.

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На своей странице в инстаграм Хижняк призналась, что обожает проводит время у водоемов. Знаменитость прогулялась по реке Днепр в Киеве на сапборде и устроила небольшую фотосессию. На свежих снимках Антонина появилась перед камерой в купальнике светло-коричневого цвета с завязами на спине.

«Открыла для себя этот "спорт" несколько лет назад, хотя то как я чилю на сапборде "спортом" трудно назвать. Такая мини-медитация посреди бурного водоворота жизни. Но это идеальная возможность экспресс-отдыха на пару часов. Именно в такой близости к воде. Мне жизненно важно иметь к ней доступ, я наполняюсь энергией именно когда нахожусь у водоемов, рек. Мечтаю о жилье, откуда открывался бы вид на воду», — поделилась Хижняк.

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Допис, поширений АНТОНІНА ХИЖНЯК (Antonina Khyzhniak) (@tonya_actress)

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