Экс-участница Холостяка также поведала о своем весе. На ее пост отреагировали звезды Крепостной.

Виктория Варлей, недавно ставшая матерью, старательно скрывала беременность. Но с 3-го января 2024-го ее инстаграм просто засыпан постами в интересном положении. Но если раньше экс-холостячка показывала свой живот, то теперь продемонстрировала первенца.

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Блогерша снялась с ребенком на фоне океана в сплошном купальнике. Женщина не показала лицо дочери.

Источник: instagram viktoriavarley

Источник: instagram viktoriavarley

В посте за 3 января Виктория поблагодарила всех своих подписчиков, которые не замечали ее +20 кг. На сегодня масса тела завсегдатайши соцсети превышена всего на 9 кг. Об этом она рассказала в ответах на комментарии. К слову, в комментариях отметилась и Наталка Денисенко, а ее коллега из "Крепостной" Тарас Цымбалюк поставил лайк.

Источник: instagram viktoriavarley

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Ранее мы писали, что 23-летняя звезда новой "Русалочки" Холли Бейли скучает по своей беременности. Она родила первенца незадолго до Нового года.