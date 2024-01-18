Певица поделилась новыми снимками с отдыха на Бали

Тринчер показала, как выглядит ее фигура в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Украинская исполнительница и актриса Анна Тринчер впервые обнародовала в соцсетях фото без ретуши. 22-летняя знаменитость отказалась от фотошопа во время публикации новых кадров с отдыха на индонезийском острове Бали.

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На своей странице в Инстаграм звезда сериала «Школа» и фильма «Любовь и блогеры» показала себя с красными глазами и потекшей тушью во время купания в бассейне. Для съемки Тринчер выбрала бикини бирюзового оттенка.

«НАКОНЕЦ БЕЗ ФОТОЖОПА!!! Больше не могу притворяться другим человеком… я такая, как я есть! Любите меня», — с юмором подписала Анна.

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер показала себя в бикини без фотошопа instagram.com/annatrincher_official

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