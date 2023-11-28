Оля Полякова вернула на свою страницу летнее настроение, снявшись в купальнике на Занзибаре. Однако многим пользователям это не понравилось.

Оля Полякова показала кадры отдыха не только в историях, но и в ленте, где на них смогли отреагировать пользователи. Исполнительница отправилась со старшей дочерью Марией на короткий отдых в Танзанию, на остров Занзибар. Там она, в частности, снялась в розовом купальном костюме на фоне неба, песка, скал и Индийского океана.

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

В подписи 44-летняя блондинка, похоже, сослалась на строчку стихотворения Леси Украинки "Як дитиною, бувало...":

"Что бы там ни было! Чтобы не плакать, я смеюсь! А вы так же делаете?"

Но ни ссылка, ни жизнеутверждающее настроение многие инстаграмщики высоко не оценили. Пользователи затронули актуальную тему о том, стоит ли выставлять на показ радостный отдых в войну:

Источник: instagram polyakovamusic

В то же время ряд подписчиков поддержал певицу:

Источник: instagram polyakovamusic

Ранее мы писали, что Оля Полякова заболела на отдыхе. Для улучшения самочувствия она воспользовалась несколькими препаратами.