"Чтобы не плакать, я смеюсь": Полякову разнесли за фото в бикини в Танзании
Оля Полякова показала кадры отдыха не только в историях, но и в ленте, где на них смогли отреагировать пользователи. Исполнительница отправилась со старшей дочерью Марией на короткий отдых в Танзанию, на остров Занзибар. Там она, в частности, снялась в розовом купальном костюме на фоне неба, песка, скал и Индийского океана.
Источник: instagram polyakovamusic
Источник: instagram polyakovamusic
Источник: instagram polyakovamusic
В подписи 44-летняя блондинка, похоже, сослалась на строчку стихотворения Леси Украинки "Як дитиною, бувало...":
"Что бы там ни было! Чтобы не плакать, я смеюсь! А вы так же делаете?"
Но ни ссылка, ни жизнеутверждающее настроение многие инстаграмщики высоко не оценили. Пользователи затронули актуальную тему о том, стоит ли выставлять на показ радостный отдых в войну:
Источник: instagram polyakovamusic
В то же время ряд подписчиков поддержал певицу:
Источник: instagram polyakovamusic
Ранее мы писали, что Оля Полякова заболела на отдыхе. Для улучшения самочувствия она воспользовалась несколькими препаратами.