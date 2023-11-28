Актриса похвасталась новым имиджем

Всемирно известная американская певица и актриса Селена Гомес дебютировала в соцсети Instagram в новом образе. 31-летняя звезда сериала «Убийства в одном здании» похвасталась результатами очередного бьюти-эксперимента.

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На своей странице в разделе сторис Гомес обнародовала селфи, где продемонстровала новую прическу со светлыми прядями волос. На фото она позировала в черном твидовом пиджаке Valentino с глубоким вырезом, черном топе, с дымчатым макияжем глаз и помадой телесного оттенка.

Напомним, что в последний раз Селена перекрашывала свои темные волосы в светлый оттенок в конце 2017 года.

Селена Гомес показала новую прическу Фото: instagram.com/selenagomez

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