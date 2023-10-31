До и после: Маша Полякова похвасталась результатами лечения акне
Старшая дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Маша рассказала своим подписчикам, что отныне ей не нужно прятать недостатки своей кожи за слоями тонального крема. 19-летняя блогерша на своей странице в Инстаграм продемонстрировала, как изменилась ее внешность после удачного лечения акне.
Читай также: В память о Чендлере: Анатолий Анатолич запостил архивное фото возле дома, где снимали «Друзей»В разделе сторис Полякова-младшая запостила несколько снимков для сравнения. На архивных кадрах девушка позировала перед камерой с красными прыщиками по всему лицу, а на новых фото у нее осталось только постакне. По словам Маши, ей впервые с 13 лет не нужно наносить макияж, чтобы скрыть угревую сыпь.
«Вот так я выгляжу без мейкапа. Но я вылечила акне. И теперь я хожу по улице без макияжа, а этого я не делала с 13 лет. Осталось только постакне», — поделилась Маша Полякова.
Маша Полякова до и после лечения акне Фото: instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова до и после лечения акне Фото: instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова до и после лечения акне Фото: instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова до и после лечения акне Фото: instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова до и после лечения акне Фото: instagram.com/mashapolyakova
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