Бывшая Кличко удивила публику новым цветом волос
Хайден Панеттьери перекрасилась в розовый.
Хайден Панеттьери кардинально изменила цвет волос. Американская актриса и бывшая избранница Владимира Кличко закрасила белокурые волосы розовыми.
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В подписи 34-летняя мать 8-летней Кайи Евдокии от украинского боксера отметила, что волосы розовые, а ей все равно.
Источник: instagram haydenpanettiere
- "Красавица в розовом".
- "Да, Хайден!"
- "У тебя такой красивый вид с розовыми волосами, Хайден".
- "Какой красивый цвет на тебе", – подписали снимок инстаграмщики.
Насколько долго Панеттьери планирует ходить с такой прической и что ее побудило к переменам, лицедейка не сообщила.
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Ранее мы писали, что с белокуростью распрощалась Леся Никитюк. Она поделилась фотоподтверждением в сети.