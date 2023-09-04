Хайден Панеттьери перекрасилась в розовый.

Дочери Кличко и Панеттьери 8 лет instagram.com/haydenpanettiere

Хайден Панеттьери кардинально изменила цвет волос. Американская актриса и бывшая избранница Владимира Кличко закрасила белокурые волосы розовыми.

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В подписи 34-летняя мать 8-летней Кайи Евдокии от украинского боксера отметила, что волосы розовые, а ей все равно.

Источник: instagram haydenpanettiere

"Красавица в розовом".

"Да, Хайден!"

"У тебя такой красивый вид с розовыми волосами, Хайден".

"Какой красивый цвет на тебе", – подписали снимок инстаграмщики.

Насколько долго Панеттьери планирует ходить с такой прической и что ее побудило к переменам, лицедейка не сообщила.

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Ранее мы писали, что с белокуростью распрощалась Леся Никитюк. Она поделилась фотоподтверждением в сети.