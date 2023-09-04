Надежда Мейхер выложила изящные кадры, которыми вызвала восхищение публики.

Экс-участница "ВИА Игры" Надежда Мейхер постепенно наполняет затертую инстаграм-ленту. У нее там вынырнул еще один элегантный пост.

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41-летняя уроженка Збручевки (Хмельницкая область) выложила два морских кадра. Для них она позировала в полупрозрачной юбке, из-под которой выглядывали трусики, завязанной выше пупа блузке и сапожках. Позади певицы были камни и море.

Мейхер подписала кадры на английском:

"Только любовь с тобой. Уста шепчут только твое имя... Глаза устремлены в твою необъятность".

Источник: instagram nadyameiher

Источник: instagram nadyameiher

Фаны не скрыли своего восторга от просмотренных кадров:

Источник: instagram nadyameiher

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