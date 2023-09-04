"Порох в пороховнице": Мейхер показала фото в нижнем белье на фоне моря и скал
Экс-участница "ВИА Игры" Надежда Мейхер постепенно наполняет затертую инстаграм-ленту. У нее там вынырнул еще один элегантный пост.
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41-летняя уроженка Збручевки (Хмельницкая область) выложила два морских кадра. Для них она позировала в полупрозрачной юбке, из-под которой выглядывали трусики, завязанной выше пупа блузке и сапожках. Позади певицы были камни и море.
Мейхер подписала кадры на английском:
"Только любовь с тобой. Уста шепчут только твое имя... Глаза устремлены в твою необъятность".
Источник: instagram nadyameiher
Источник: instagram nadyameiher
Фаны не скрыли своего восторга от просмотренных кадров:
Источник: instagram nadyameiher
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Ранее мы писали, что новая жена бывшего мужа Ани Лорак показала фотографии из Турции в черном купальнике.