Певица показала, как выглядит ее грудь спустя полтора года после пластики

Украинская певица и актриса Анна Тринчер призналась, жалеет ли об увеличение груди, которое сделала в январе прошлого года. Звезда сериала "Школа" и участница Детского Евровидения опубликовала в Инстаграм видео, где она продемонстрировала свой бюст и стройную фигуру в откровенном купальнике серебристого цвета, а также засветила шрамы от маммопластики.

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В описании к ролику Анна написала, что довольна результатами операции. По словам артистки, после хирургического вмешательства она стала более уверенной в себе. Тринчер отметила, теперь ей нравится форма и размер груди, и добавила, что не стесняется послеоперационных рубцов, поскольку они напоминают о ее смелости.

"Я в аху*. Буквально, эта операция очень придала мне уверенность, сексуальность, взрослость. У меня широкие бедра и мне всегда не хватало "баланса" сверху. Именно моя операция прошла идеально, реабилитация не была сложной, через месяц после операции я уже видела результат и была очень довольна. На радостях, я пошла покупать хорошее белье, платья, топы, выбросила неудобные лифы со здоровенным пуш-апом и косточками, в которых летом ходить — ужас. Я очень рада, что решила сделать этот шаг.

Шрамы. Они есть, маленькие и почти незаметные. Я их не стыжусь, а наоборот это напоминание мне о моей смелости и трансформации!

Размер. Идеален! Я очень рада, что послушалась хирурга, у меня пропорциональный натуральный размер, идеальная форма, не больше не меньше", — написала Анна.

Знаменитость призналась, что спустя полтора года после операции ее до сих пор осуджают за такие кардинальные перемены во внешности. В частности девушке пишут в Сети, что если бы она действительно любила свое тело, то никогда бы не решилась на пластику.

"Никого не должно беспокоить, что я делаю со своей внешностью и как я выгляжу. Схема проста: я делюсь в своем блоге событиями моей жизни и собственной трансформацией — вы потребляете этот контент. Не больше не меньше. Поэтому, пожалуйста, сознательное и зрелое общество не может заниматься травлей и шеймингом людей, которые что-либо делают со своей внешностью", — обратилась к подписчикам Тринчер.

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Публикация от @annatrincher_official

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