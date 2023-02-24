Дізнайтеся, яка різниця між денною та нічною косметикою.

Безцінний час на відновлення: як доглядати за шкірою вночі

Уночі ми не лише емоційно відпочиваємо та набираємося сил для нового дня. Наша шкіра також інтенсивно відновлюється. У юному віці нам достатньо поспати, щоб мати свіжий вигляд, без синців під очима, набряків і зморщок. Із часом одного лише сну стає мало, і шкіра починає потребувати живильної підтримки. Розберемо, яке значення для краси має нічний догляд.

Як працює шкіра протягом доби

Удень шкіра найбільш схильна до впливу зовнішніх чинників — ультрафіолету, температурних перепадів, мікрочастинок пилу та інших забруднень. У цей час її захисні функції є максимально активними. Ніч — період ефективної регенерації. Саме під час сну шкіра розслаблюється, найкраще всотує корисні речовини та швидко оновлюється завдяки прискореному метаболізму.

З віком шкіра слабшає. А ми далеко не завжди висипаємось і знаходимо час на повноцінний догляд за обличчям. Недолік сну, помножений на вплив атмосферних і механічних подразників, призводить до швидкого старіння, втрати тонусу та здорового сяяння. Без підтримки у вигляді нічних відновлювальних засобів проблеми шкіри посилюються. Якщо своєчасно не почати з ними боротися, пізніше буде важче прибрати наслідки недосипання, впливу вільних радикалів і недостатнього догляду.

Як працює шкіра протягом доби

Різниця між денною та нічною косметикою

Нічні продукти містять більш високу концентрацію антиоксидантів, вітамінів та олій, порівнюючи з денними. Наприклад, ізраїльський бренд професійної косметики Holy Land Cosmetics пропонує декілька цікавих нічних кремів.

Bio Repair з вітаміном E, колагеном, еластином і молочною кислотою прискорює регенерацію та уповільнює вікові зміни. Juvelast Intensive із бджолиним воском, гіалуроновою кислотою, олією ши та екстрактом гінкго білоба призначений для профілактики старіння і зневоднення сухої шкіри, зміцнення епідермального бар’єра.

Також у складах нічних засобів є компоненти, які ліпше діють у темну пору доби:

ретинол поліпшує текстуру й тон шкіри, усуває пігментні плями;

гліколева кислота відлущує ороговілі частинки, розгладжує шкіру;

вітамін C освітлює та регенерує, освіжає вигляд, вирівнює колір обличчя.

Усі ці речовини трапляються і в денних продуктах, але в меншій концентрації. Ретинол і деякі кислоти навіть у малій кількості підвищують фоточутливість шкіри. Якщо використовувати косметику з ними вранці, необхідно обов’язково наносити захист від сонця на завершальному етапі догляду.

Як використовувати нічний догляд

Як використовувати нічний догляд

Незважаючи на те що межі між денними та нічними засобами поступово стираються і зростає ніша універсальних продуктів, уночі в нас все ж таки більше можливостей для догляду.

Одні з найефективніших компонентів у косметиці — цінні рослинні олії. Вони відновлюють гідроліпідний баланс, запобігають сухості, глибоко живлять шкіру, підтримують її природний захист і молодість. Для нічних кремів характерні більш насичені склади.

Не використовуйте крем відразу перед сном, інакше він не встигне всотатися і весь залишиться на наволочці. Наносьте масажними рухами приблизно за годину до сну.

Нічні засоби — це не тільки креми, а також маски, сироватки та есенції. Використовуючи їх у комплексі, ви зможете досягти максимальної ефективності.

Строго дотримуйтесь інструкцій із застосування. Якщо виробник пише, що маску вранці потрібно змивати, так і робіть, не перетримуйте та не залишайте на день. Як мінімум за ніч на шкірі накопичуються продукти метаболізму, яких важливо позбавлятися. Незалежно від догляду перед сном щоранку починайте з очищувального вмивання.

Увечері перед нанесенням косметики також важливо ретельно очищати обличчя. Якщо зверху на денні забруднення та себум ви нанесете насичений крем, шкіра може відреагувати подразненням, висипами та набряклістю. Не ігноруйте базовий догляд. Якщо дуже втомилися, краще просто вмийтеся та нічого не наносьте.

Не забувайте про нічні засоби для повік, губ, рук і ніг. Ніч — чудова можливість комплексно дбати про красу та молодість тіла.