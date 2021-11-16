Рассказываем о тонкостях создания одной из самых популярных завивок

Что такое карвинг

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Карвинг волос — альтернатива классической химической завивке. Пряди обрабатываются щадящими химическими составами, которые не нарушают текстуру волосяного стержня. Получаются четкие аккуратные локоны, легко укладывающиеся в прическу. В зависимости от толщины и длины завитков они держатся 6-8 недель, после чего процедуру можно повторить.

Существует несколько видов карвинга:

1. Классический

Классический карвинг Pinterest

Для этого понадобятся бигуди среднего размера. Они накручиваются от кончиков к корням, в результате получаются мягкие волны или крупные локоны.

2. Вертикальный

Вертикальный карвинг Pinterest

Мечтаете именно о спиралевидных кудрях? Тогда это ваш вариант! Подходит в том числе и для коротких волос, придает им объем.

3. Прикорневой

Прикорневой карвинг Pinterest

Как понятно из названия, завивка выполняется только у корней. Локоны становятся пышнее и объемнее. Актуально для тонких и жирных волос любой длины.

4. Текстурированный

Текстурированный карвинг Pinterest

Благодаря бигуди разного размера вы получите завитки разного объема и естественную текстуру на волосах. Никто и не догадается, что кудри у вас «не родные».

5. Комбинированный

Комбинированный карвинг Pinterest

Этот способ сочетает в себе элементы нескольких видов карвинга. Подходит для любой длины.

Кому не стоит делать карвинг

Лучше воздержаться от процедуры, если:

у вас слишком ослабленные волосы. Отложите процедуру и займитесь восстановлением

с момента последнего окрашивания прошло менее двух недель

присутствуют проблемы кожи головы: шелушение, зуд, любые повреждения

Уход за волосами после карвинга

Чтобы эффект от карвинга сохранялся дольше, необходимо правильно ухаживать за волосами:

избегайте хлорированной и соленой воды

сократите использование фена и плойки

забудьте про средства на масляной основе

используйте деревянную или пластиковую расческу с редкими зубьями

откажитесь от сложносочиненных причесок со шпильками, невидимками и обилием лака для волос

добавьте в уход за волосами увлажняющие и восстанавливающие продукты

защищайтесь от солнца

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