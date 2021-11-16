Что такое карвинг волос и почему можно больше не заморачиваться с укладкой
Что такое карвинг
Читайте также: Укладки на длинные волосы: ТОП-5 лучших идейКарвинг волос — альтернатива классической химической завивке. Пряди обрабатываются щадящими химическими составами, которые не нарушают текстуру волосяного стержня. Получаются четкие аккуратные локоны, легко укладывающиеся в прическу. В зависимости от толщины и длины завитков они держатся 6-8 недель, после чего процедуру можно повторить.
Существует несколько видов карвинга:
1. Классический
Для этого понадобятся бигуди среднего размера. Они накручиваются от кончиков к корням, в результате получаются мягкие волны или крупные локоны.
2. Вертикальный
Мечтаете именно о спиралевидных кудрях? Тогда это ваш вариант! Подходит в том числе и для коротких волос, придает им объем.
3. Прикорневой
Как понятно из названия, завивка выполняется только у корней. Локоны становятся пышнее и объемнее. Актуально для тонких и жирных волос любой длины.
4. Текстурированный
Благодаря бигуди разного размера вы получите завитки разного объема и естественную текстуру на волосах. Никто и не догадается, что кудри у вас «не родные».
5. Комбинированный
Этот способ сочетает в себе элементы нескольких видов карвинга. Подходит для любой длины.
Кому не стоит делать карвинг
Лучше воздержаться от процедуры, если:
- у вас слишком ослабленные волосы. Отложите процедуру и займитесь восстановлением
- с момента последнего окрашивания прошло менее двух недель
- присутствуют проблемы кожи головы: шелушение, зуд, любые повреждения
Уход за волосами после карвинга
Чтобы эффект от карвинга сохранялся дольше, необходимо правильно ухаживать за волосами:
- избегайте хлорированной и соленой воды
- сократите использование фена и плойки
- забудьте про средства на масляной основе
- используйте деревянную или пластиковую расческу с редкими зубьями
- откажитесь от сложносочиненных причесок со шпильками, невидимками и обилием лака для волос
- добавьте в уход за волосами увлажняющие и восстанавливающие продукты
- защищайтесь от солнца
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