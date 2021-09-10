Як зберегти молодість шкіри: ТОП-5 продуктів від БІОКОН з рисовою водою
Не варто недбало ставитись до вашого вигляду шкіри, думаючи, що все можна приховати, нанісши макіяж. Шкіра – це дуже важливий елемент краси кожної жінки, тому її вигляд відображає стан нашого організму і зсередини, і ззовні. Косметика "I LOVE RICE" розроблена, щоб саме задовольнити такі потреби в догляді за шкірою, як:
- Дбайливе і глибоке очищення;
- Тривале зволоження;
- Контроль небажаної жирності;
- Збереження краси та молодості шкіри.
Читайте также: Как быстро избавиться от мешков и синяков под глазамиЕксперти “БІОКОН”, натхненні азіатськими традиціями краси, створили 5 засобів для щоденного догляду, що спеціально адаптовані під особливості шкіри жінок слов'янського типу. Основний ексклюзивний компонент даної лінійки - рисова вода, що містить корисні речовини, які були отримані в результаті перетворення рисового зерна: рисова вода, рисова пудра, протеїни рису і подрібнена рисова крихта. Варто зазначити, що у рисовій воді зберігаються всі корисні для шкіри властивості рослини, що дозволяє відчути позитивний ефект вже після першого застосування.
Лінія "I LOVE RICE":
- Рекомендована для молодих жінок;
- Підходить для будь-якого типу шкіри;
- Містить рисову воду - 100% натуральний водний екстракт рисових висівок і інші інгредієнти з рису;
- Багата вітамінами групи В, мінералами, амінокислотами та антиоксидантами злакової культури рису посівного, які необхідні для підтримки молодості і краси шкіри;
- Не викликає звикання, без ГМО та глютену;
- Не тестується на тваринах.
Гель для вмивання міцелярний
Прекрасно очищає шкіру, видаляє з її поверхні забруднення, токсини і надлишки шкірного жиру. Також перешкоджає появі недосконалостей шкіри та підтримує її матовість.
Міцелярна вода «I love rice»
Забезпечує ефективне зняття макіяжу навіть одним рухом, без подразнення шкіри. Розчинені у воді міцели притягують мікрочастинки забруднень, себума і декоративної косметики, здійснюючи дбайливе і глибоке очищення шкіри. Підходить для очищення шкіри навколо очей.
Тонік для обличчя «I love rice»
Дарує шкірі свіжість і ніжність. Дбайливо видаляє з поверхні шкіри залишки очищувальних засобів, макіяж і забруднення. Тонізує і сприяє підтримці природного рівня зволоженості шкіри. Тонік позбавляє шкіру від жирного блиску і робить її ідеально матовою.
Скраб-гель для обличчя
Забезпечує глибоке очищення шкіри, м'яко усуває вміст пор і сприяє їх зменшенню. Дбайливо полірує шкіру, надає їй гладкість і покращує мікрорельєф.
Крем для обличчя «I love rice»
Б'юті-перевага крему - контроль жирного блиску шкіри і надання їй шовковистості і гладкості завдяки рисовій пудрі та протеїнам рису. Завдяки легкій текстурі крем швидко вбирається і підходить для шкіри будь-якого типу, особливо для нормальної та комбінованої.
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