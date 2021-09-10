Сьогодні бренд “БІОКОН”, використовуючи активні речовини рису, вперше пропонує українській жінці секрет гладкої і порцелянової шкіри східних красунь.

Не варто недбало ставитись до вашого вигляду шкіри, думаючи, що все можна приховати, нанісши макіяж. Шкіра – це дуже важливий елемент краси кожної жінки, тому її вигляд відображає стан нашого організму і зсередини, і ззовні. Косметика "I LOVE RICE" розроблена, щоб саме задовольнити такі потреби в догляді за шкірою, як:

Дбайливе і глибоке очищення; Тривале зволоження; Контроль небажаної жирності; Збереження краси та молодості шкіри.

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Експерти “БІОКОН”, натхненні азіатськими традиціями краси, створили 5 засобів для щоденного догляду, що спеціально адаптовані під особливості шкіри жінок слов'янського типу. Основний ексклюзивний компонент даної лінійки - рисова вода, що містить корисні речовини, які були отримані в результаті перетворення рисового зерна: рисова вода, рисова пудра, протеїни рису і подрібнена рисова крихта. Варто зазначити, що у рисовій воді зберігаються всі корисні для шкіри властивості рослини, що дозволяє відчути позитивний ефект вже після першого застосування.

Лінія "I LOVE RICE":

Рекомендована для молодих жінок;

Підходить для будь-якого типу шкіри;

Містить рисову воду - 100% натуральний водний екстракт рисових висівок і інші інгредієнти з рису;

Багата вітамінами групи В, мінералами, амінокислотами та антиоксидантами злакової культури рису посівного, які необхідні для підтримки молодості і краси шкіри;

Не викликає звикання, без ГМО та глютену;

Не тестується на тваринах.

Гель для вмивання міцелярний

Прекрасно очищає шкіру, видаляє з її поверхні забруднення, токсини і надлишки шкірного жиру. Також перешкоджає появі недосконалостей шкіри та підтримує її матовість.

Гель для вмивання міцелярний прес-служба

Міцелярна вода «I love rice»

Забезпечує ефективне зняття макіяжу навіть одним рухом, без подразнення шкіри. Розчинені у воді міцели притягують мікрочастинки забруднень, себума і декоративної косметики, здійснюючи дбайливе і глибоке очищення шкіри. Підходить для очищення шкіри навколо очей.

Міцелярна вода «I love rice прес-служба

Тонік для обличчя «I love rice»

Дарує шкірі свіжість і ніжність. Дбайливо видаляє з поверхні шкіри залишки очищувальних засобів, макіяж і забруднення. Тонізує і сприяє підтримці природного рівня зволоженості шкіри. Тонік позбавляє шкіру від жирного блиску і робить її ідеально матовою.

Тонік для обличчя «I love rice» прес-служба

Скраб-гель для обличчя

Забезпечує глибоке очищення шкіри, м'яко усуває вміст пор і сприяє їх зменшенню. Дбайливо полірує шкіру, надає їй гладкість і покращує мікрорельєф.

Скраб-гель прес-служба

Крем для обличчя «I love rice»

Б'юті-перевага крему - контроль жирного блиску шкіри і надання їй шовковистості і гладкості завдяки рисовій пудрі та протеїнам рису. Завдяки легкій текстурі крем швидко вбирається і підходить для шкіри будь-якого типу, особливо для нормальної та комбінованої.

Крем для обличчя «I love rice» прес-служба

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