Европейские традиции празднования Нового года

Украина часть Европы не только территориально, но уже почти геополитически. И одной из новогодних традиций молодого поколения украинцев - путешествовать на праздники по Европе. А тем, кто остался в Украине, мы расскажем о самых интересных новогодних традициях Европы.

В Австрии неписаной заповедью считается услышать на Новый год в Вене торжественный звук "Колокола мира", установленного на соборе Св. Стефана. На Соборную площадь 31 декабря собираются тысячи людей. В старину же в этой стране хорошей приметой считалось встретить трубочиста, прикоснуться к нему и испачкаться. Считалось, что это приносит большое счастье и удачу.

В Болгарии в канун Нового года приобретают кизиловые палочки - непременный атрибут новогоднего праздника. Первого января дети, подходя к родным и близким, слегка ударяя палочками, поздравляют с праздником. С последним ударом часов уходящего года во всех домах на 3 минуты гаснут огни: это минуты новогодних поцелуев, которые заменяют тосты. Болгары радуются, если за столом кто-то чихнет. Говорят, это приносит удачу.

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В Великобритании дом принято украшать ветками остролистника и омелы. По обычаю раз в году, в канун Рождества, у мужчин есть право поцеловать любую девушку, остановившуюся под украшением из этого растения. Одна из древних традиций - рождественское полено. Считается, что еще древние викинги принесли этот обряд в Англию. На Рождество они спиливали огромное дерево, и весь год оно вылеживалось - сохло. И только на следующее Рождество его приносили в дом, и оно горело в очаге долго-долго. Если же гасло, не прогорев до пепла, хозяева ожидали беды.

В Голландии раз в год на новогодний стол готовят пончики с изюмом. Дети здесь обожают белого жеребенка. Они с вечера кладут в деревянные башмачки морковку и сено, чтобы утром найти в них любимые пирожные.

В Греции существует обычай, согласно которому, ровно в полночь глава семейства выходит во двор и разбивает об стену плод граната. Если его зерна разлетятся по двору, в новом году семья будет жить счастливо. Отправляясь в гости, греки приносят с собой в подарок замшелый камень, и оставляют его в комнате хозяев. Говорят: "Пусть деньги хозяев будут так же тяжелы, как этот камень."

А в Дании лесники придумали отличный способ сохранить свои леса от браконьеров, желающих украсить свой дом лесной красавицей. В предновогодние дни они обрабатывают елки специальным составом. На морозе жидкость не имеет запаха. А в помещении дерево начинает издавать резкий удушающий запах, наказывая нарушителей.

В Ирландии вечером накануне Нового года раскрываются двери домов настежь, каждый, кто пожелает, может войти в любой дом и станет там желанным гостем. Его усадят на почетное место, угостят стаканом доброго вина, не забыв при этом сказать: "За мир в этом доме и во всем мире!" В половине двенадцатого ирландцы выходят на центральную площадь, поют, танцуют, веселятся.

В Италии торжества начинаются со дня святой Лючии (13 декабря): в этот день отмечают праздник света. 24 декабря приходит Баббо Натале - местный Дед Мороз. Заканчивается все это появлением Бефаны - маленькой старушки-ведьмы, которая разносит детям всевозможные сладости (шоколадные по традиции) 6 января - в праздник Епифании. Бефана - весьма разборчивая фея: послушным и добрым детям она приносит шоколад, а маленьким шалунишкам и проказникам набивает чулочек, специально подвешенный для этой цели к елке или к потолку в детской, крошечными черными угольками.

Выглядит они весьма интересно: ведьма с большими выступающими вперед зубами, крючковатым носом, одетая в остроконечную шляпу, длинный плащ и дырявые шерстяные чулки. Бефана на спине мешочек с шоколадом и угольками и передвигается с крыши на крышу пешком, на метле или на лошади. По древней легенде, бефания, родом из Вифлеема, якобы встретила на своем пути волхвов, спешивших с подарками к новорожденному Иисусу. Она захотела отправиться с ними, но получила отказ. Вместо этого ей было предложено пойти по свету и одаривать подарками всех послушных и благоразумных ребятишек.

В канун Нового года именно по настоянию Бефаны не лишенные чувства юмора итальянцы расправляются со всяким старьем, накопившемся за год. Частенько они выбрасываютс все это прямо из окон, с любопытством следя за реакцией прохожих.

В Норвегии дети ждут подарков от козы. Ее встречают праздничные угощения - сухие колосья овса, которые на новый год кладут в детскую обувку. Наутро вместо колосьев дети ребята находят в своих ботинках и туфельках новогодние гостинцы. В этой стране козе отдано привилегированное положение. Дело в том, что местная легенда повествует о том, что норвежский король Олаф Второй однажды спас раненную козу, сняв ее со скалы. Животное доставили во дворец, вылечили и отпустили восвояси. В знак благодарности она каждую ночь приносила спасителю редкие целебные растения.

В Норвегии принято не забывать наших меньших: перед тем как ложиться спать в новогоднюю ночь, детишки вешают за окно кормушки полные пшеничных зерен, а в ясли, для лошади или жеребенка, ставят миску с овсянкой, чтобы приходящий с подарками гномик - nisse - тоже мог подкрепить свои силы.

В Финляндии новогодние подарки выкладывают на стол и прикрывают миской. Незамужние девушки бросают через плечо башмачок. Если он упадет носком к двери - быть свадьбе.

Во Франции символом благополучия и семейного очага считается большое полено, которое зажигается в каминах домов. Пэр Ноэль, французский Дед Мороз наполняет детскую обувь подарками. Под Новый Год запекают в пряник боб. А лучший новогодний подарок односельчанину - колесо.

В Чехии, как и в Словакии, все дарят друг другу подарки. А непонравившийся подарок в первые дни праздников можно вернуть в магазин или обменять.

В Шотландии накануне Нового Года поджигают в бочке смолу и катят эту бочку по улицам. Шотландцы считают это символом сожжения Старого Года. После этого дорога Новому Году открыта. Когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин дома в Шотландии молча открывает дверь и держит ее открытой до тех пор, пока не прозвучит последний удар. Так он выпускает старый год и впускает новый. А гостю полагается принести с собой кусочек угля, бросить его в семейный камин, и пожелать, чтобы огонь в этом камине горел долго-долго. Считается, что первый человек, вошедший в дом после наступления Нового Года, приносит счастье или неудачу. Темноволосый мужчина с подарком - к счастью.

В Швеции под Новый год принято разбивать посуду у дверей соседей.

Почти во всех европейских странах существует традиция украшать елку новогодними пряниками.