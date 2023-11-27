Как приготовить традиционное французское блюдо

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Луковый суп популярен еще со времен Римской империи, однако современная версия лукового супа из говяжьего бульона, гренок и карамелизированного лука пришла со Франции с XVII века.

Секреты приготовления лукового супа от Евгения Клопотенко

Лук. На самом деле, для приготовления лукового супа подойдет любой лук. Евгений взял репчатый, но можно использовать сладкие сорта лука и даже микс репчатого и лука-порей.

На самом деле, для приготовления лукового супа подойдет любой лук. Евгений взял репчатый, но можно использовать сладкие сорта лука и даже микс репчатого и лука-порей. Бульон. Как правило, луковый суп готовят на говяжьем бульоне, но вполне подойдет любой – куриный, индюшиный, овощной и грибной – все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Как правило, луковый суп готовят на говяжьем бульоне, но вполне подойдет любой – куриный, индюшиный, овощной и грибной – все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Специи и добавки. Такое редко бывает, но в этот раз кулинар не стал экспериментировать со специями – только соль, черный молотый перец и лавровый лист. Вы же можете разнообразить вкус своего лукового супа мускатным орехом, тимьяном или розмарином. Помимо вина, также можно добавлять коньяк или херес, правда, главное условие – знать меру. Алкоголь должен придать особый шик, но не затмить основной вкус лукового супа. К слову, можно и вовсе обойтись без последнего, добавив пару столовых ложек молока, чтобы блюдо получилось более нежное на вкус.

Луковый суп: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

4 больших репчатых лука

50 г сливочного масла

50 мл белого сухого вина

1 ст. л. подсолнечного масла

1 полная ст. л. муки

1,5 л воды

4 ломтика хлеба

100 г тертого сыра (Грюйер или любой другой твёрдый сыр)

2-3 лавровых листа

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Возьмите 4 больших репчатых лука, очистите и нарежьте полукольцами. В сотейник или кастрюлю с толстым дном добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и 50 г сливочного. Жарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким. Посолите. Добавьте к луку 1 полную столовую ложку муки. Перемешайте. Следом влейте 50 мл белого сухого вина. Выпаривайте 2-3 минуты. Затем влейте 1,5 л воды, посолите и добавьте 2-3 лавровых листа. Поджарьте гренки на сухой сковородке. Суп вылейте в емкость, в которой будете ставить его в духовку. Сверху на суп выложите гренки. Натрите твердый сыр, посыпьте им суп и отправьте его в духовку запекаться 5-8 минут при температуре 180 градусов. Необходимо, чтобы сыр расплавился.

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