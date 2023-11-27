Луковый суп по-французски: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко
Как приготовить традиционное французское блюдо
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Луковый суп популярен еще со времен Римской империи, однако современная версия лукового супа из говяжьего бульона, гренок и карамелизированного лука пришла со Франции с XVII века.
Секреты приготовления лукового супа от Евгения Клопотенко
- Лук. На самом деле, для приготовления лукового супа подойдет любой лук. Евгений взял репчатый, но можно использовать сладкие сорта лука и даже микс репчатого и лука-порей.
- Бульон. Как правило, луковый суп готовят на говяжьем бульоне, но вполне подойдет любой – куриный, индюшиный, овощной и грибной – все зависит от ваших вкусовых предпочтений.
- Специи и добавки. Такое редко бывает, но в этот раз кулинар не стал экспериментировать со специями – только соль, черный молотый перец и лавровый лист. Вы же можете разнообразить вкус своего лукового супа мускатным орехом, тимьяном или розмарином. Помимо вина, также можно добавлять коньяк или херес, правда, главное условие – знать меру. Алкоголь должен придать особый шик, но не затмить основной вкус лукового супа. К слову, можно и вовсе обойтись без последнего, добавив пару столовых ложек молока, чтобы блюдо получилось более нежное на вкус.
Луковый суп: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 4 больших репчатых лука
- 50 г сливочного масла
- 50 мл белого сухого вина
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 полная ст. л. муки
- 1,5 л воды
- 4 ломтика хлеба
- 100 г тертого сыра (Грюйер или любой другой твёрдый сыр)
- 2-3 лавровых листа
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Возьмите 4 больших репчатых лука, очистите и нарежьте полукольцами.
- В сотейник или кастрюлю с толстым дном добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и 50 г сливочного. Жарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким. Посолите.
- Добавьте к луку 1 полную столовую ложку муки. Перемешайте.
- Следом влейте 50 мл белого сухого вина. Выпаривайте 2-3 минуты. Затем влейте 1,5 л воды, посолите и добавьте 2-3 лавровых листа.
- Поджарьте гренки на сухой сковородке.
- Суп вылейте в емкость, в которой будете ставить его в духовку. Сверху на суп выложите гренки.
- Натрите твердый сыр, посыпьте им суп и отправьте его в духовку запекаться 5-8 минут при температуре 180 градусов. Необходимо, чтобы сыр расплавился.
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