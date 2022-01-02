Быстро и вкусно: куриные канапе в остром соусе
Простая закуска, которая выручит в любой ситуации
Ингредиенты:
- 600 г куриных грудок или бёдер
- 2 столовые ложки оливкового или растопленного сливочного масла
- 2 столовые ложки мёда
- 1 столовая ложка апельсиновой цедры
- 1 чайная ложка соуса чили
- ½ чайной ложки соли
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца
Приготовление:
- Нарежьте курицу кубиками шириной примерно 2,5 см. Смешайте остальные ингредиенты, выложите в получившийся соус курицу и перемешайте. Оставьте мариноваться на 10 минут.
- Выложите кусочки мяса на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Полейте оставшимся маринадом и запекайте курицу в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут.
- Перед подачей проткните каждый кусочек курицы шпажкой.
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