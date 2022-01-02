Простая закуска, которая выручит в любой ситуации

Куриные канапе в остром соусе shutterstock.com

Ингредиенты:

600 г куриных грудок или бёдер

2 столовые ложки оливкового или растопленного сливочного масла

2 столовые ложки мёда

1 столовая ложка апельсиновой цедры

1 чайная ложка соуса чили

½ чайной ложки соли

½ чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление:

Нарежьте курицу кубиками шириной примерно 2,5 см. Смешайте остальные ингредиенты, выложите в получившийся соус курицу и перемешайте. Оставьте мариноваться на 10 минут. Выложите кусочки мяса на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Полейте оставшимся маринадом и запекайте курицу в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Перед подачей проткните каждый кусочек курицы шпажкой.

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