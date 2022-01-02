Ингредиенты:

  • 600 г куриных грудок или бёдер
  • 2 столовые ложки оливкового или растопленного сливочного масла
  • 2 столовые ложки мёда
  • 1 столовая ложка апельсиновой цедры
  • 1 чайная ложка соуса чили
  • ½ чайной ложки соли
  • ½ чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу кубиками шириной примерно 2,5 см. Смешайте остальные ингредиенты, выложите в получившийся соус курицу и перемешайте. Оставьте мариноваться на 10 минут.
  2. Выложите кусочки мяса на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Полейте оставшимся маринадом и запекайте курицу в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут.
  3. Перед подачей проткните каждый кусочек курицы шпажкой.

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