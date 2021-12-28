Рулька в пиве: рецепт для новогоднего стола от украинского кулинара
Известный украинский кулинар Лиза Глинская поделилась простым рецептом приготовления мясной рульки в пиве. На своей странице в Инстаграм звезда кулинарии рассказала, как быстро приготовить мясное блюду к праздничному столу.
Рулька в пиве по рецепту Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 1 свиная рулька
- 2 л тёмного пива
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 головка чеснока
- гвоздика, бадьян, лавровый лист
- соль (по вкусу)
Глазировка:
- 30 г острой горчицы
- 30 г меда
Способ приготовления:
Положите рульку, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику в кастрюлю.
Засыпьте соль и залейте все пивом.
Накройте крышкой и варите на слабом огне на 2,5-3 часа.
Переложите рульку в рукав для запекания.
Залейте 200 мл. пивного бульона и зафиксируйте концы рукава.
Отправьте в разогретую духовку до 180С на 40 минут.
Смешайте мёд и горчицу.
Достаньте рульку, переложите на чистый разрезанный рукав для запекания или фольгу, промажьте глазировкой.
Отправьте в разогретую до 180М духовку ещё на 10 минут.
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