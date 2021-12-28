Узнайте, как правильно готовить рульку в пиве

Рулька в пиве: рецепт для новогоднего стола от украинского кулинара instagram.com/lizaglinskaya

Известный украинский кулинар Лиза Глинская поделилась простым рецептом приготовления мясной рульки в пиве. На своей странице в Инстаграм звезда кулинарии рассказала, как быстро приготовить мясное блюду к праздничному столу.

Рулька в пиве по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

1 свиная рулька ⁣

2 л тёмного пива ⁣

1 луковица ⁣

1 морковь ⁣

1 головка чеснока ⁣

гвоздика, бадьян, лавровый лист ⁣

соль (по вкусу)⁣

Глазировка:

30 г острой горчицы ⁣

30 г меда ⁣

Способ приготовления:

Положите рульку, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику в кастрюлю.⁣

Засыпьте соль и залейте все пивом.⁣

Накройте крышкой и варите на слабом огне на 2,5-3 часа. ⁣

Переложите рульку в рукав для запекания. ⁣

Залейте 200 мл. пивного бульона и зафиксируйте концы рукава.⁣

Отправьте в разогретую духовку до 180С на 40 минут.⁣

Смешайте мёд и горчицу.⁣

Достаньте рульку, переложите на чистый разрезанный рукав для запекания или фольгу, промажьте глазировкой.⁣

Отправьте в разогретую до 180М духовку ещё на 10 минут.⁣

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