Известный кондитер Лиза Глинская поделилась вкусным рецептом салата «Сердечный», который отлично впишется в новогоднее меню. На своей странице в Инстаграм повар опубликовала видео, в котором показала, как правильно готовить блюдо.

Салат «Сердечный» от Лизы Глинской 

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего сердца (отварного);
  • 1 крупная луковица;
  • 300 г отварного картофеля; ⁣
  • 200 г домашних соленых огурцов; ⁣
  • 200 г консервированного горошка Bonduelle; ⁣
  • соль; ⁣
  • растительное масло холодного отжима (по вашему вкусу: оливковое, грецкого ореха, авокадо или тыквенное).⁣

Маринад для лука:

  • 30 мл растительного масла; ⁣
  • 10 г столового уксуса 9%;⁣
  • 5 г сахара; ⁣
  • соль. ⁣

Способ приготовления:

Замариновать лук. Нарезать лук «перьями», слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут. ⁣

Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель⁣.

Добавить горошек. ⁣

Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать. ⁣

Заправить салат растительным маслом. Посолить.⁣

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