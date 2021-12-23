Салат «Сердечный»: новогодний рецепт для праздничного стола от украинского кулинара
Известный кондитер Лиза Глинская поделилась вкусным рецептом салата «Сердечный», который отлично впишется в новогоднее меню. На своей странице в Инстаграм повар опубликовала видео, в котором показала, как правильно готовить блюдо.
Салат «Сердечный» от Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего сердца (отварного);
- 1 крупная луковица;
- 300 г отварного картофеля;
- 200 г домашних соленых огурцов;
- 200 г консервированного горошка Bonduelle;
- соль;
- растительное масло холодного отжима (по вашему вкусу: оливковое, грецкого ореха, авокадо или тыквенное).
Маринад для лука:
- 30 мл растительного масла;
- 10 г столового уксуса 9%;
- 5 г сахара;
- соль.
Способ приготовления:
Замариновать лук. Нарезать лук «перьями», слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут.
Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель.
Добавить горошек.
Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать.
Заправить салат растительным маслом. Посолить.
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