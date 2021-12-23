Кулинар поделилась простым рецептом салата

Салат «Сердечный»: новогодний рецепт для праздничного стола от украинского кулинара pixabay.com

Известный кондитер Лиза Глинская поделилась вкусным рецептом салата «Сердечный», который отлично впишется в новогоднее меню. На своей странице в Инстаграм повар опубликовала видео, в котором показала, как правильно готовить блюдо.

Салат «Сердечный» от Лизы Глинской ⁣

Ингредиенты:

500 г говяжьего сердца (отварного);

1 крупная луковица;

300 г отварного картофеля; ⁣

200 г домашних соленых огурцов; ⁣

200 г консервированного горошка Bonduelle; ⁣

соль; ⁣

растительное масло холодного отжима (по вашему вкусу: оливковое, грецкого ореха, авокадо или тыквенное).⁣

Маринад для лука: ⁣

30 мл растительного масла; ⁣

10 г столового уксуса 9%;⁣

5 г сахара; ⁣

соль. ⁣

⁣Способ приготовления:

Замариновать лук. Нарезать лук «перьями», слегка помять, добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Оставить лук на 15 минут. ⁣

Нарезать соломкой сердце, соленые огурцы, картофель⁣.

Добавить горошек. ⁣

Лук слегка отжать и добавить в салат, перемешать. ⁣

Заправить салат растительным маслом. Посолить.⁣

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