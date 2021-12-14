  • Сливочное масло можно заменить кокосовым
  • Молочные сливки хорошо заменять кокосовым сливками
  • Молоко можно заменить любым растительным аналогом
  • Белый сахар можно заменить коричневым сахаром или рублеными финиками
  • Вместо миндальной муки используйте перемолотый в мелкую крошку миндаль
  • А вот 1 яйцо легко заменить 3 столовыми ложками молотых семян льна, смешанными с 6 столовыми ложками воды.
  • Фарш из говядины заменяем фаршем из индейки или курицы
  • Палтус заменяем камбалой, пикшей или любой белой рыбой
  • Альтернативой муке нута будет рисовая мука
  • Анчоусы можно заменить килькой пряного посола
  • Рыбный соус можно заменить соевым соусом или тамари
  • Сакэ заменяем на мирин
  • Каперсы можно заменить рублеными оливками  

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