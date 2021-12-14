Полезная альтернатива!

Сливочное масло можно заменить кокосовым

Молочные сливки хорошо заменять кокосовым сливками

Молоко можно заменить любым растительным аналогом

Белый сахар можно заменить коричневым сахаром или рублеными финиками

Вместо миндальной муки используйте перемолотый в мелкую крошку миндаль

А вот 1 яйцо легко заменить 3 столовыми ложками молотых семян льна, смешанными с 6 столовыми ложками воды.

Фарш из говядины заменяем фаршем из индейки или курицы

Палтус заменяем камбалой, пикшей или любой белой рыбой

Альтернативой муке нута будет рисовая мука

Анчоусы можно заменить килькой пряного посола

Рыбный соус можно заменить соевым соусом или тамари

Сакэ заменяем на мирин

Каперсы можно заменить рублеными оливками

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