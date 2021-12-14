Чем заменить продукты: советы от шеф-повара
Полезная альтернатива!
- Сливочное масло можно заменить кокосовым
- Молочные сливки хорошо заменять кокосовым сливками
- Молоко можно заменить любым растительным аналогом
- Белый сахар можно заменить коричневым сахаром или рублеными финиками
- Вместо миндальной муки используйте перемолотый в мелкую крошку миндаль
- А вот 1 яйцо легко заменить 3 столовыми ложками молотых семян льна, смешанными с 6 столовыми ложками воды.
- Фарш из говядины заменяем фаршем из индейки или курицы
- Палтус заменяем камбалой, пикшей или любой белой рыбой
- Альтернативой муке нута будет рисовая мука
- Анчоусы можно заменить килькой пряного посола
- Рыбный соус можно заменить соевым соусом или тамари
- Сакэ заменяем на мирин
- Каперсы можно заменить рублеными оливками
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