Ингредиенты

  • Лимоны (с тонкой кожицей) — 500 г
  • Соль — 35 г
  • Масло оливковое 
  • Чеснок — 3-4 зубка
  • Паприка сладкая — 1/2 ч.л
  • Перец острый
  • Кардамон
  • Лавровый лист
  • Орегано

Способ приготовления

  1. Лимоны тщательно промыть, ошпарить кипятком. Разрезать пополам.
  2. Половинки на кусочки примерно по 5 мм. Удалить косточки.
  3. Чеснок нарезать. Посыпать лимоны паприкой, солью, добавить чеснок.
  4. Перемешать. Оставить на пару часиков, чтобы лимоны дали сок.
  5. Сложить плотно в банку, сверху налить масло, чтобы все кусочки были покрыты.
  6. Оставить просто на столе при комнатной температуре на 7-10 дней. 

 