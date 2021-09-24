Квашеные лимоны с паприкой и чесноком: незабываемо
В большинстве стран мира лимоны едят с солью, а не с сахаром. А в Израиле и Марокко такая заготовка - обычное дело
Ингредиенты
- Лимоны (с тонкой кожицей) — 500 г
- Соль — 35 г
- Масло оливковое
- Чеснок — 3-4 зубка
- Паприка сладкая — 1/2 ч.л
- Перец острый
- Кардамон
- Лавровый лист
- Орегано
Способ приготовления
- Лимоны тщательно промыть, ошпарить кипятком. Разрезать пополам.
- Половинки на кусочки примерно по 5 мм. Удалить косточки.
- Чеснок нарезать. Посыпать лимоны паприкой, солью, добавить чеснок.
- Перемешать. Оставить на пару часиков, чтобы лимоны дали сок.
- Сложить плотно в банку, сверху налить масло, чтобы все кусочки были покрыты.
- Оставить просто на столе при комнатной температуре на 7-10 дней.