Мы привыкли праздновать Новый год как минимум 2 недели - до "старого Нового года". А какой Новый Год без шампанского? Мы собрали Топ-5 лучших рецептов коктейлей с шампанским. Экспериментируйте и не жалейте!

  • Черный Бархат

Лучшие коктейли с шампанским!
Лучшие коктейли с шампанским!
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Ингредиенты:

  • стаут ​​Гиннесс
  • игристое вино (брют).

Приготовление: Наполните бокал наполовину стаутом и медленно долейте шампанское. Осторожно перемешайте стеклянной или пластиковой палочкой.

  • Яблочная Новогодняя Мимоза

Лучшие коктейли с шампанским!
Лучшие коктейли с шампанским!
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Ингредиенты:

  • 150 мл игристого вина (брют)
  • 50-60 мл яблочного сидра
  • 25-30 мл виски
  • 1 ломтик яблока для украшения
  • корица.

Приготовление: Смешайте виски с сидром и корицей в бокале для шампанского. Сверху налейте игристое вино, затем слегка перемешайте до однородности. Украсьте бокал долькой яблока.

  • Авиапочта

Лучшие коктейли с шампанским!
Лучшие коктейли с шампанским!
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Ингредиенты:

  • 50 мл золотого рома
  • 15 мл лаймового сока
  • 1 ч. л. меда
  • 150 мл игристого вина (брют).

Приготовление: Тщательно смешайте ром, сок лайма и мед со льдом в шейкере для охлаждения коктейля, а затем перелейте в бокал (без льда). Добавьте игристое вино.

  • Фрэнч 75

Лучшие коктейли с шампанским!
Лучшие коктейли с шампанским!
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Ингредиенты:

  • 70 мл сухого джина
  • 1 ч. л. сахара или сахарной пудры
  • 15 мл лимонного сока
  • 150 мл игристого вина (брют).

Приготовление: Тщательно смешайте джин, лимонный сок и сахар со льдом в шейкере для охлаждения коктейля. Перелейте жидкость в стакан, наполовину наполненный льдом, затем долейте шампанское.

  • Палома Мимоза

Лучшие коктейли с шампанским!
Лучшие коктейли с шампанским!
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Ингредиенты (на 6 порций):

  • 1 ст. л сахара
  • 1 ст. л. соли
  • дольки лайма для украшения
  • 300 мл грейпфрутового сока
  • 50 мл лаймового сока
  • 50 мл текилы
  • 1 бутылка игристого вина.

Приготовление: Смочите ободки бокалов в соке лайма, затем окуните их в смесь сахара и соли. В глубокой емкости смешайте грейпфрутовый сок, сок лайма и текилу. Тщательно перемешайте и разлейте по бокалам. Добавьте в каждый бокал шампанское, украсьте долькой лайма.

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