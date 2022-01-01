Топ-5 лучших рецептов с шампанским
Мы привыкли праздновать Новый год как минимум 2 недели - до "старого Нового года". А какой Новый Год без шампанского? Мы собрали Топ-5 лучших рецептов коктейлей с шампанским. Экспериментируйте и не жалейте!
- Черный Бархат
Ингредиенты:
- стаут Гиннесс
- игристое вино (брют).
Приготовление: Наполните бокал наполовину стаутом и медленно долейте шампанское. Осторожно перемешайте стеклянной или пластиковой палочкой.
- Яблочная Новогодняя Мимоза
Ингредиенты:
- 150 мл игристого вина (брют)
- 50-60 мл яблочного сидра
- 25-30 мл виски
- 1 ломтик яблока для украшения
- корица.
Приготовление: Смешайте виски с сидром и корицей в бокале для шампанского. Сверху налейте игристое вино, затем слегка перемешайте до однородности. Украсьте бокал долькой яблока.
- Авиапочта
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Ингредиенты:
- 50 мл золотого рома
- 15 мл лаймового сока
- 1 ч. л. меда
- 150 мл игристого вина (брют).
Приготовление: Тщательно смешайте ром, сок лайма и мед со льдом в шейкере для охлаждения коктейля, а затем перелейте в бокал (без льда). Добавьте игристое вино.
- Фрэнч 75
Ингредиенты:
- 70 мл сухого джина
- 1 ч. л. сахара или сахарной пудры
- 15 мл лимонного сока
- 150 мл игристого вина (брют).
Приготовление: Тщательно смешайте джин, лимонный сок и сахар со льдом в шейкере для охлаждения коктейля. Перелейте жидкость в стакан, наполовину наполненный льдом, затем долейте шампанское.
- Палома Мимоза
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Ингредиенты (на 6 порций):
- 1 ст. л сахара
- 1 ст. л. соли
- дольки лайма для украшения
- 300 мл грейпфрутового сока
- 50 мл лаймового сока
- 50 мл текилы
- 1 бутылка игристого вина.
Приготовление: Смочите ободки бокалов в соке лайма, затем окуните их в смесь сахара и соли. В глубокой емкости смешайте грейпфрутовый сок, сок лайма и текилу. Тщательно перемешайте и разлейте по бокалам. Добавьте в каждый бокал шампанское, украсьте долькой лайма.
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