Оля Полякова, которая недавно отдыхала в теплых краях, теперь окунулась в ледяную воду.

В конце ноября Оля Полякова демонстрировала у себя в блоге отдых в Танзании со старшей дочерью Машей. Теперь исполнительница поделилась кадрами досуга в Украине со своим избранником Вадимом Буряковским.

Читай также: "Мы посылаем вам улыбку!": Лорак показала дочь и их новогоднюю елку

В течение суток в инстаграм-историях блондинка публиковала фотографии и видео. Сначала сообщила поклонникам, что снимается у себя дома и покажет приготовление плова.

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Пока Полякова фиксировала этот ролик, сзади стоял законный и ждал разрешения пройти.

Источник: instagram polyakovamusic

Затем Оля показала приготовление отдельно мяса и моркови в котелке на мангале.

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Буряковский нырял в ледяную воду рассудительно и еще засветло. Тем временем артистка быстро погрузилась после заката и со вскриками выскочила на сушу.

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Источник: instagram polyakovamusic

Читай также: "Нежность и красота": Onuka в новом клипе показала своих детей и дом на Черниговщине

Напомним, что на московские обтирания снегом Наташи Королевой с голой грудью отреагировал Дмитрий Гордон.