Гастрономические пристрастия Тараса Шевченко: от устриц до борща из карасей
Из еды писатель очень любил пельмени, сохранилась даже история, где он на спор съел 100 пельменей. В те времена пельменные вечеринки устраивались часто. Люди собирались вместе, лепили пельмени, а потом ели. Именно на одной из таких встреч Шевченко сказал, что съест сотню пельменей, если их ему приготовят. Ему их приготовили, но специально добавили слишком много перца и соли. Однако Тарас съел их все и отправился отдыхать.
«Отуманенный лестью, я против обыкновения и, разумеется, во вред желудку не имел силы отказаться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода и, мало-помалу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню»
«Он мне заказывает свой портрет, и я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы со своим фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портера и 1 бутылки джина. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским».
Но чаще всего упоминавшееся блюдо – борщ с сушеными карасями, ради которого писатель отказывался даже от знакомств с интересными людьми.
«Вчера Сошальский запросил меня с Михаилом Лазаревским на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня Н. И. Толстая просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном В. И. Штейелем. Мы предпочли декабристу борща с карасями и за смену были наказаны бароном: он не пришел к обеду. Одичавший барон!»
А вот Анна Барвинок, жена Пантелеймона Кулиша, писала, что Шевченко очень любил лакомиться маринованной корюшкой её приготовления. Предлагаем и вам ее приготовить!
Ингредиенты
- Корюшка - 1 кг
- Пшеничная мука - по вкусу
- Лук репчатый - 2 штуки
- Морковь - 2 штуки
- Черный перец горошком - 5 штук
- Соль - 2 столовые ложки
- Сахар - 4 столовые ложки
- Уксус - 5 столовых ложек
- Лавровый лист - 1 штука
Способ приготовления
- Очистите корюшку от голов и потрохов, слегка подсолите, обваляйте в муке
- Поджарьте корюшку на растительном масле.
- Переложите рыбу в таз и залейте маринадом.
- Чтобы приготовить маринад вам понадобятся: очистить две луковицы и нарезать тонкими полукольцами
- Две крупных морковины очистите и натрите на крупной терке
- Выложите лук и морковь в кастрюлю, залейте литром воды, добавьте перец, соль, сахар, лавровый лист и поставьте на огонь
- Доводите до кипения и варите 1-2 минуты
- Добавьте уксус, обождите, пока закипит и снимите с плиты.
- Готовым горячим маринадом залейте жареную корюшку. Когда остынет - поставьте в холодильник на сутки.