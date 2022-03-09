Несмотря на все невзгоды, сопровождавшие Тараса Григорьевича на протяжении всей жизни, наслаждаться едой, как и самой жизнью он умел. Из дневника можно узнать, что великий поэт любил не только вкусно и сытно поесть

Из еды писатель очень любил пельмени, сохранилась даже история, где он на спор съел 100 пельменей. В те времена пельменные вечеринки устраивались часто. Люди собирались вместе, лепили пельмени, а потом ели. Именно на одной из таких встреч Шевченко сказал, что съест сотню пельменей, если их ему приготовят. Ему их приготовили, но специально добавили слишком много перца и соли. Однако Тарас съел их все и отправился отдыхать.



«Отуманенный лестью, я против обыкновения и, разумеется, во вред желудку не имел силы отказаться от пельменей. Пельмени были мастерски приготовлены, и я оказал им неложную честь. После ужина я долго гулял вокруг огорода и, мало-помалу освобождаясь от влияния самолюбия, привел, наконец, свой гордый дух в нормальное состояние и тихо запел гайдамацкую песню»

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«Он мне заказывает свой портрет, и я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы со своим фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной телятины, 6 бутылок портера и 1 бутылки джина. Все это съедалось и выпивалось в продолжение сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским».

«Вчера Сошальский запросил меня с Михаилом Лазаревским на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня Н. И. Толстая просит запиской к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном В. И. Штейелем. Мы предпочли декабристу борща с карасями и за смену были наказаны бароном: он не пришел к обеду. Одичавший барон!»

Еще писатель любил пробовать устрицы и алкогольные напитки:Но чаще всего упоминавшееся блюдо – борщ с сушеными карасями, ради которого писатель отказывался даже от знакомств с интересными людьми.

А вот Анна Барвинок, жена Пантелеймона Кулиша, писала, что Шевченко очень любил лакомиться маринованной корюшкой её приготовления. Предлагаем и вам ее приготовить!

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Ингредиенты

Корюшка - 1 кг

Пшеничная мука - по вкусу

Лук репчатый - 2 штуки

Морковь - 2 штуки

Черный перец горошком - 5 штук

Соль - 2 столовые ложки

Сахар - 4 столовые ложки

Уксус - 5 столовых ложек

Лавровый лист - 1 штука

Способ приготовления