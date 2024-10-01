Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 1 октября 2024 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Сегодня 1 октября 2024 года — день удачи для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 1 октября.

Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 1 октября и предсказала, что некоторые знаки Зодиака будут счастливы на протяжении дня.

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на день 1 октября 2024 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 октября для Овна

Любовь очень важна для вас, но вы предпочитаете, чтобы она была естественной и текучей. Сделайте перерыв в приложениях для знакомств. Женатые Овны могут легко общаться со своим партнером. Постарайтесь не поддаваться ревности сегодня.

Гороскоп на 1 октября для Тельца

Сейчас путешествия не являются приоритетом, но вам стоит позвонить другу, который живет далеко от вас, сегодня. Умеренная удача будет сопутствовать вам в течение дня благодаря энергии, которую посылают вам Юпитер и ваша планета-управитель.

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Близнецы, которые очень много работали с начала года, могут рассчитывать на повышение очень скоро. Поговорите со своим боссом сегодня. Вы полны энергии и готовы к любым препятствиям на своем пути. Вы преодолеваете любую проблему с грацией и силой.

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Трудно всегда притворяться, что ты сильный и тебя ничто не смущает. Нормально быть мягким и плакать. Эмоциональный выход полезен для тебя. Что касается вашей личной жизни, то у вас все в полном порядке. Если вы одиноки, то вы прекрасно проводите время, флиртуя с людьми и знакомясь с ними.

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Постарайтесь быть более продуктивным сегодня. Вознаградите себя короткой поездкой и займитесь самоанализом. Сегодня вам повезет немного в плане денег. Однако не играйте на большие суммы денег.

Гороскоп на 1 октября для Девы

Вам нужно оплатить некоторые счета и некоторые кредиты (или ипотеку) также нужно оплатить. Козерог даст вам дельный совет. Воздержитесь от пищи с высоким содержанием холестерина, потому что ваше слабое место — желудок. Вы можете сегодня почувствовать себя плохо, если съедите слишком много фастфуда.

Гороскоп на 1 октября для Весов

С Солнцем в соединении с Меркурием в Скорпионе ваш интеллект может быть не в состоянии прочитать определенного человека, и это может вызывать у вас фрустрацию. Это будет испытание, но если кто-то и сможет его пройти, так это вы.

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Отправляйтесь туда, куда вам нужно, и чувствуйте себя свободно. Меркурий движется по Скорпиону в ретрограде, что означает, что коммуникация полностью рассинхронизирована. Подождите до 20-го числа, чтобы заключить сделку или сделать денежные ходы.

Гороскоп на 1 октября для Стрельца

Возможно, ваше тело испытывает напряжение. Если это так, займитесь йогой и не забудьте потянуться! Не все отношения не складываются. Перестаньте обманывать себя, что они те самые. Вы знаете, что чувствуете. Поговорите с ними об этом здраво и позвольте вам обоим идти своим путем.

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Во время путешествий обязательно спрашивайте у местных жителей рекомендации ресторанов. Но всегда безопаснее брать с собой домашнюю еду. Число 5 принесет вам умеренную удачу в течение дня. Ваше здоровье становится все лучше и лучше. Вы постепенно чувствуете себя все более энергичным, и ваша уверенность наконец-то возвращается.

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Вы получите деловое письмо, которое важно для будущего вашей карьеры. В финансовом отношении вы наконец-то находитесь в месте стабильности и безопасности. Сделайте все возможное, чтобы сохранить это. Числа 6, 19, 2, 84, 57 и 26 станут вашими счастливыми числами на этот день.

Гороскоп на 1 октября для Рыб

Вы эксперт в управлении вещами и продвижении вперед. Члену семьи понадобится ваш совет, потому что он доверяет вашему мнению и честности. Если у вас есть история проблем с психическим здоровьем, то лучше всего будет, если вы обратитесь к профессионалу сегодня. Выпустите этот пар здоровым способом.