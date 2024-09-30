Узнайте, что вас ждет в любви в октябре 2024 года.

Ознакомьтесь с любовным гороскопом на октябрь 2024 года от астролога Ачарьи Рави Кумара Сарданы и узнайте, что звезды приготовили для вашей личной жизни в этом месяце и как вы можете изменить ситуацию на любовном фронте.

Овен

Ваши отношения могут оказаться напряженными в этом месяце, дорогой Овен, но не бойтесь – это не будет длиться вечно (ничто никогда не длится вечно). Новолуние и солнечное затмение в Весах, которые начнутся 2 октября, могут посеять хаос в ваших союзах с самыми близкими вам людьми, так что будьте осторожны. Вскоре после этого Юпитер, планета расширения, войдет в ретроградное движение в вашей сфере общения, вашем третьем доме, что проверит вас, чтобы переоценить то, как вы общаетесь с самыми близкими вам людьми. Это может показаться сложным, но держись; когда 22 октября солнце перейдет в знак Скорпиона, ты почувствуешь, что происходит. Если у тебя длительные отношения, жди, что раны будут заживать; если ты в обычной дрожи, жди, что все накалится.

Телец

Добро пожаловать в месяц принятия решений, Телец. Если вы избегали принятия важного решения, октябрь — ваше время либо собраться, либо отступить. После затмения Юпитер войдет в ваш второй дом, который диктует вам деньги и ваши личные финансы. Хорошо, экономика в целом может оказаться сложной, но сейчас самое время подвести итоги того, как вы хотите зарабатывать на жизнь, а также как вы хотите строить свою жизнь. Ретроградность Плутона, начавшаяся в мае, завершится 11 октября 2024 года. Это идеальное время, чтобы убедиться, что вы на правильном пути, и что вы вносите все необходимые изменения.

Близнецы

Затмение этого месяца, которое повлияет на ваш пятый дом (который отвечает за удовольствие), может вызвать любые давние подозрения или давно затаенные чувства по отношению к любимому человеку, которые выйдут на поверхность. Ожидайте, что на сложные вопросы необязательно будут даны немедленные ответы, поскольку вы сражаетесь с ретроградным Юпитером в Близнецах, который заставит вас столкнуться со сложными сценариями, которых вы так хорошо избегали. Полнолуние этого месяца произойдет 17 октября, и это совпадет с переходом Венеры в Стрельца, что повлияет на ваш седьмой дом отношений. Уделите время себе; вполне может быть, что октябрь будет для вас эмоционально тяжелым, но помните, что без темноты мы никогда не увидим звезд.

Рак

Новолуние и солнечное затмение октября повлияют на ваш четвертый дом в этом месяце, Рак. Четвертый дом посвящен нашим семьям — избранным и нет — и нашей домашней обстановке, так что приготовьтесь затаиться и действительно сделать свое место домом, будь то духовно или физически. Но это еще не все; если на сцене появится кто-то особенный, Меркурий войдет в знак Скорпиона 13 октября, что активирует ваш пятый дом романтики, поэтому приготовьтесь выразить себя и исследовать свои самые сокровенные и темные желания.

Лев

Этот месяц — прекрасная возможность для вас обратиться к любым учениям, которые вы, возможно, пытались усвоить в отношении общения, поскольку новолуние в Весах в сочетании с солнечным затмением (которое активирует ваш третий дом общения) готовы бросить вам вызов в этой области. Но не все потеряно; ​​как только вы овладеете искусством эффективного общения, вы обнаружите, что Венера переходит в ваш пятый дом удовольствий, и это может означать только одно: любовь и похоть, и много всего. Просто не забывайте быть честными и открытыми в своих чувствах, этот месяц требует от вас и того, и другого.

Дева

Прелесть этого месяца в том, что, хотя сентябрь мог показаться мрачным и как будто ничего хорошего не может и не случится для вас, октябрь имеет гораздо более бодрые перспективы. На самом деле, в этом месяце солнечное затмение принесет с собой что-то дико неожиданное для вас, просто не забывайте держать свой разум открытым к тому, что вселенная может иметь в рукаве. Это новое открытие может быть как-то связано с Юпитером, планетой расширения, который войдет в ретроградное движение в вашем десятом доме, что заставит вас переосмыслить, что для вас значит успех.

Весы

Плутон собирается вызвать всевозможные разрушения в этом месяце, но больше всего это касается вас, Весы. Прежде чем планета трансформации, Плутон, наконец, закончит свое ретроградное движение, он на мгновение окунется обратно в Козерога, прежде чем перейдет в Водолея и останется там до 2043 года. Его кратковременное возвращение в Козероге — это шанс для вас попрощаться с главой, которая закрылась для вас. Пусть этот месяц станет для вас знаком двигаться дальше в мире и гармонии. Полнолуние 17 октября также окажет влияние на ваши отношения, поэтому не забывайте отдыхать и восстанавливаться.

Скорпион

Счастливого солнечного возвращения, дорогой Скорпион! Вступая в месяц своего дня рождения, не удивляйтесь, если почувствуете себя немного подавленным; солнечное затмение повлияет на ваш двенадцатый дом мечтаний и эмоций, что может прояснить, почему в этом месяце вы внезапно почувствуете, что продираетесь сквозь все чувства, которые когда-либо испытывали. Но не волнуйтесь, если есть что-то, о чем вы беспокоились или чего боялись, когда преобразующий Плутон ретроградно войдет в Козерог, у вас будет шанс наконец попрощаться с той главой своей жизни, от которой вы отвернулись. Просто будьте терпеливы, все разворачивается так, как и должно быть.

Стрелец

Ожидайте, что октябрь научит вас кое-чему о сердце; если только это не ваша правящая планета Юпитер, ретроградная в вашем романтическом седьмом доме, — это заставит вас пересмотреть свой подход к любви. Однако божественный посланник Меркурий переместится в ваш двенадцатый дом 13 октября, что откроет ваше видение. Если вы изо всех сил пытаетесь ясно видеть, это ваш шанс действительно все это принять. И, как будто этого недостаточно, Венера также переместится в ваш знак, благословляя вашу любовную жизнь, в тот же день, когда полная луна повлияет на ваш пятый дом удовольствия. Октябрь выглядит жарким и тяжелым для немногих, кроме вас, Стрельца.

Козерог

Затмения могут стать периодом эмоциональной борьбы, особенно для вас, поэтому убедитесь, что вы уделяете первостепенное внимание удовольствиям и отдыху, а также взрыву веселья, который обещает октябрь. Ретроградность Юпитера в этом месяце повлияет на ваш шестой дом здоровья, что может заставить вас пересмотреть баланс между работой и личной жизнью. Мы все знаем, как Козерог любит работать, но сейчас самое время по-настоящему заглянуть глубже. Спросите себя, чего вы хотите от работы, и предоставляет ли вам это ваша текущая ситуация. Если ответ «нет», пришло время искать другую дверь, которую можно открыть.

Водолей

Если сентябрь был месяцем выбора радости, то это месяц, когда вы действительно ставите счастье на первое место во всем, что делаете. Ретроградный Юпитер в вашем пятом доме творчества и романтики попросит вас замедлиться и задуматься о том, как вы выражаете радость и страсть, в то время как Меркурий в Скорпионе в середине месяца усилит любые разговоры, которые вы ведете о работе и мечтах. Помните, что если вы мечтаете об этом, вы можете это сделать.

Рыбы

Романтика на горизонте для вас, дорогие Рыбы. Просто посмотрите на все, что придет к вам в октябре; когда Юпитер начнет ретроградное движение, он в основном повлияет на ваш четвертый дом дома и семьи, прежде чем Меркурий бросит вызов вашим интроспективным навыкам, перейдя в ваш философский девятый дом. Впереди вас ждет множество романтики и ответов, просто не забудьте также уделить первостепенное внимание отдыху и заботе о себе, чтобы сохранить подобие равновесия.