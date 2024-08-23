Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 23 августа 2024 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Гороскоп на 23 августа 2024 года для всех знаков зодиака коллаж/freepik.com

Сегодня 23 августа 2024 года — день дипломатии для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 23 августа.

Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 23 августа и предсказала, что некоторые знаки Зодиака будут работать с людьми.

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на день 23 августа 2024 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 23 августа для Овна

Будьте более дипломатичны и постарайтесь сегодня не вести себя как каток, поскольку вы настойчивы и упрямы, что делает вас грозным, но не привлекательным. Предпочтительны поездки в места уединения.

Гороскоп на 23 августа для Тельца

Навыки оттачиваются и используются с большой проницательностью и интеллектом. Тельцы часто быстро развивают навыки, но при этом не знают, как использовать их в своих интересах. Однако сегодня у вас появятся возможности использовать их.

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Головные боли в наши дни встречаются часто, даже мигрени, поэтому успокаивающая чашка чая из мелиссы или ромашки со свежевыжатым лимоном перед приступом головной боли пойдет вам на пользу... и не переедайте.

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Иногда мы ослабляем нашу способность справляться с чем-либо, растворяя энергию, связанную с этой темой, посредством бесконечной болтовни о ней. Постарайтесь быть более ответственными в своей жизни. Больше действуйте, но принимайте последствия своих действий.

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Одинокие знаки чувствуют себя хорошо рядом с водными знаками. Вас потянет к тому, кто сможет заставить вас смеяться до колик в животе. Это может быть любовь! Ваши счастливые числа: 76, 8, 2, 19, 72 и 23. Сегодня вам повезет в общении.

Гороскоп на 23 августа для Девы

У работающих знаков сегодня может быть немного напряженный день на работе. Безработным знакам позвонит друг, который предложит вам работу. Отпустите старую любовь сегодня. Новые перспективы не за горами.

Гороскоп на 23 августа для Весов

Давно пора начать что-то делать, чтобы вести более здоровый образ жизни. Всего несколько простых вещей, таких как занятия спортом хотя бы раз в неделю и правильное питание, могут значительно улучшить ваше здоровье.

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Начните планировать поездку, которую вы откладывали. Это даст вам повод для предвкушения. Работа сейчас плодотворна, а почему бы и нет? Вы карьерист и умны. Продолжайте в том же духе, и ваши финансы будут вам благодарны.

Гороскоп на 23 августа для Стрельца

Сегодня может проявиться ваша импульсивность. Ваше здоровье — это ваше богатство. Замедлитесь и примите мир, который оно приносит. С другом все напрягается. Отправьте сообщение или электронное письмо и начните неделю на хорошей ноте.

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Если вы находитесь в серьезных отношениях, с силой Венеры на вашей стороне. Сегодня может быть день, когда вы обсудите свое будущее как пары. Одинокие знаки будут наслаждаться флиртом.

Гороскоп на 23 августа для Водолея

Удачный день для получения дополнительного дохода. Ожидайте премию. Будьте осторожны в больших толпах. Если вам предстоит длительная поездка на работу или в другое место, убедитесь, что у вас с собой хороший плейлист и качественные наушники.

Гороскоп на 23 августа для Рыб

Если вы слишком устали или слишком напряжены, то вежливо попросите у своего босса выходной. Вы этого заслуживаете. Ожидайте сегодня какой-то доход. Сегодня ваше здоровье отличное. Однако если у вас возникли проблемы со слухом или зрением — немедленно обратитесь к врачу.