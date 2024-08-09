Гороскоп на сегодня — астрологический прогноз на 9 августа 2024 года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Гороскоп на 9 августа 2024 года для всех знаков зодиака коллаж/freepik.com

Сегодня 9 августа 2024 года — день желаний для некоторых знаков Зодиака. Чтобы узнать об этом подробней, предлагаем прочитать свой точный гороскоп на 9 августа.

Астролог Сьюзен Тейлор подготовила гороскоп для всех знаков зодиака 9 августа и предсказала, что некоторые знаки Зодиака сделают то, что давно хотели.

Что подготовила нам астрология? Чтобы узнать свой гороскоп на сегодня, читайте дальше статью. В ней не только астропрогноз, но и советы, как сделать свой день лучше!

Гороскоп на день 9 августа 2024 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 9 августа для Овна

Принятые знаки Овна, в дополнение к постановке жизненных целей, ставят цели в отношениях. Например: Мы стремимся проводить больше времени вместе на улице, а не перед телевизором. Нахождение рядом со знаками Рыб принесет вам много удачи. Сегодня будет хороший день для вас.

Гороскоп на 9 августа для Тельца

Путешествия — это способ узнать больше о себе и о мире. Потерять себя, чтобы снова обрести себя. Если вы работаете в розничной торговле, весьма вероятно, что Марс побуждает вас быть более агрессивным. В финансовом плане вам может понадобиться некоторая помощь.

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Чтобы снизить жирность и калорийность пиццы примерно вдвое, замените моцареллу на частично обезжиренную рикотту. Воспользуйтесь возможностью получить витамины и минералы, нагрузившись овощами. Прямо сейчас вы справляетесь со всем, что жизнь вам преподносит.

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Одинокие знаки должны просто наслаждаться одиночеством. Однако милый Водолей может пробудить ваш интерес. Раки сегодня не будут такими романтичными. Ваши счастливые числа — 66, 83, 1, 32, 10 и 88. Лучше всего вам сегодня не инвестировать в фондовый рынок.

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Львам, которые долгое время работали в сфере бизнеса, сегодня могут встретиться некоторые проблемы на работе. Постарайтесь сохранять спокойствие и уравновешенность. Сегодня вашим слабым местом будут желудок и легкие.

Гороскоп на 9 августа для Девы

Даже если вы вполне здоровы, вполне вероятно, что вы чувствуете себя немного уставшим. Постарайтесь лечь спать пораньше и не пользоваться телефоном перед сном. Сделайте что-нибудь нелепое сегодня.

Гороскоп на 9 августа для Весов

Возможно, вы немного пренебрегаете своими друзьями. Это может быть из-за вашего партнера, работы или просто плохого управления временем. Работайте над этим и покажите своим друзьям, что вы заботитесь.

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Сегодня вы можете поддаться искушению пофлиртовать с другими огненными знаками. Будьте осторожны! Одинокие знаки должны ожидать сообщения от старого знакомого, а после этого варианты безграничны.

Гороскоп на 9 августа для Стрельца

Это отличный день для безработных. Рассмотрите свои менее традиционные карьерные возможности и выберите то, что вам подходит. Ожидайте неожиданностей! Ваши счастливые числа сегодня — 11, 15, 29 и 58. Не рискуйте сегодня слишком сильно.

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Другие истощают вашу энергию, и пришло время навести порядок в доме. Поставьте себя на пьедестал сегодня, это будет полезно для вашего психического здоровья. Запишитесь на прием к врачу как можно скорее. Иммунная система нуждается в перезагрузке!

Гороскоп на 9 августа для Водолея

Если вы находитесь в длительных отношениях, было бы здорово, если бы вы двое сегодня сделали что-то интересное. Одинокие знаки будут заигрывать с кем-то, кого вы знаете по работе.

Гороскоп на 9 августа для Рыб

Если вы одиноки, отправьтесь в небольшое путешествие с лучшим другом. Это укрепит вашу связь. Отправьтесь в романтическое путешествие с любимым человеком, если вы в отношениях.